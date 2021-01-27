***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.01.2021 14:43
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904698
BIST
16:021.498
En Yüksek
|Değişim
|: -2,46%
|| -37,78
|Açılış
|: 1.536
|
|Önceki Kapanış
|: 1.536
|
1.541
En Düşük
1.489
16:027,3834
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0395
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,3967
En Düşük
7,3418
16:028,9502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0119
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
|
8,9851
En Düşük
8,9149
16:02436,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,18
|Açılış
|: 436,57
|
|Önceki Kapanış
|: 437,11
|
439,26
En Düşük
435,65
BIST En Aktif Hisseler16:02
|KONTR
|48,46
|175.556.045
|% 9,99
|
|COSMO
|16,30
|2.359.487
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,04
|18.663.212
|% 9,96
|
|SEKUR
|32,52
|59.047.936
|% 9,94
|
|TACTR
|24,12
|4.961.436
|% 9,94
|
|UZERB
|67,50
|1.061.609
|% -10,00
|
|KAPLM
|40,74
|5.744.597
|% -9,99
|
|YAPRK
|113,50
|3.030.373
|% -9,99
|
|SONME
|67,65
|1.261.131
|% -9,98
|
|SNKRN
|26,74
|296.573
|% -9,97
|
|ODAS
|4,00
|1.602.500.997
|% 1,27
|
|EKGYO
|2,45
|1.423.336.137
|% -3,54
|
|GARAN
|9,29
|1.254.317.698
|% -2,42
|
|KRDMD
|6,83
|1.042.246.600
|% -1,01
|
|KARSN
|4,72
|936.138.025
|% -5,98
|
|EKGYO
|2,45
|1.423.336.137
|% -3,54
|
|ODAS
|4,00
|1.602.500.997
|% 1,27
|
|TSKB
|1,86
|649.206.207
|% -3,63
|
|SKBNK
|1,47
|418.468.958
|% -2,00
|
|IHLGM
|1,42
|322.706.544
|% -6,58
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3795
|7,3834
|% 0,54
|
|Euro
|8,9445
|8,9502
|% 0,13
|
|Sterlin
|10,0874
|10,1379
|% 0,28
|
|Frank
|8,2754
|8,3253
|% 0,27
|
|Riyal
|1,9632
|1,9730
|% 0,58
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-11,19
|
|Altın Gr.
|437
|437
|-0,15
|
|Cumhuriyet
|2.895
|2.939
|-15,00
|
|Tam
|2.880
|2.953
|-18,46
|
|Yarım
|1.392
|1.428
|-8,93
|
|Çeyrek
|698
|714
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,10
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|5,97
|5,97
|-0,04
|
|B. Petrol
|55,69
|55,69
|0,05
|