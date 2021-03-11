***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:06
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917189
BIST
11:241.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 9,55
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:247,4481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0564
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:248,9238
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0322
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:24416,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 416,14
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:24
|SANKO
|10,92
|27.744.545
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.163.628
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.665.745
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|SANEL
|5,70
|6.864.683
|% 8,37
|
|METUR
|35,64
|24.646.622
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|KATMR
|4,65
|94.714.654
|% -7,00
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|SASA
|49,18
|922.589.291
|% 5,85
|
|SISE
|7,78
|554.988.360
|% 1,17
|
|GARAN
|9,14
|343.380.366
|% -0,33
|
|TCELL
|16,74
|278.001.408
|% 0,24
|
|PETKM
|6,30
|255.812.308
|% 1,12
|
|EKGYO
|2,39
|243.580.779
|% 0,42
|
|SISE
|7,78
|554.988.360
|% 1,17
|
|IZMDC
|2,87
|155.191.013
|% -6,82
|
|TSKB
|1,72
|71.289.949
|% 0,58
|
|PETKM
|6,30
|255.812.308
|% 1,12
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4460
|7,4481
|% -0,75
|
|Euro
|8,9156
|8,9238
|% -0,36
|
|Sterlin
|10,3467
|10,3986
|% -0,60
|
|Frank
|8,0003
|8,0485
|% -0,35
|
|Riyal
|1,9798
|1,9898
|% -0,59
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|13,04
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,41
|26,44
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,01
|
|B. Petrol
|68,28
|68,28
|0,38
|
Seans Raporu
11:24
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