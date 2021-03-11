***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 17:09
***DYOBY*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917313
BIST
17:521.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -9,72
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
17:527,5255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
17:529,0009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0449
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
17:52416,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,77
|Açılış
|: 416,53
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
414,31
BIST En Aktif Hisseler17:52
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.372.009
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.449.746
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.823.440
|% 9,97
|
|TRILC
|16,10
|1.401.070
|% 9,97
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|IZMDC
|2,78
|228.781.354
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,80
|18.746.023
|% -9,72
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,53
|509.721.035
|% -9,40
|
|SASA
|44,56
|4.072.891.484
|% -4,09
|
|SISE
|7,69
|1.606.028.707
|% 0,00
|
|KOZAL
|126,90
|1.175.755.942
|% -1,63
|
|GARAN
|8,98
|1.130.277.580
|% -2,07
|
|EKGYO
|2,32
|998.636.674
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|998.636.674
|% -2,52
|
|SISE
|7,69
|1.606.028.707
|% 0,00
|
|TSKB
|1,69
|318.886.108
|% -1,17
|
|DOHOL
|3,45
|619.544.809
|% 2,07
|
|PETKM
|6,25
|843.977.528
|% 0,32
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5224
|7,5255
|% 0,28
|
|Euro
|8,9927
|9,0009
|% 0,50
|
|Sterlin
|10,4686
|10,5211
|% 0,57
|
|Frank
|8,0887
|8,1374
|% 0,75
|
|Riyal
|2,0012
|2,0112
|% 0,48
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,13
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,36
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,06
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,50
|68,50
|0,60
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB