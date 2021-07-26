***DYOBY* *CASA* *JANTS* *ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu









***DYOBY******CASA******JANTS******ITTFH*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )Özet Bilgi DÖNÜŞÜMİlgili Şirketler CASA, DYOBY, ITTFH, JANTSSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***CASA 1 CASA EMTİA PETROL KİMYEVİ VE TÜREVLERİ SAN. TİC. A.Ş. E SALİH İLKER ÇATUK 4.679,230DYOBY 2 DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E MÜNÜRE AKÇİN 82,305ITTFH 3 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E EYÜP DAĞ 340,200ITTFH 4 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E MÜMÜN AZAN 3.815,100ITTFH 5 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E NACİ BAĞIRAN 94.770,000ITTFH 6 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E OSMAN SEMERCİ 405,000ITTFH 7 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E SÜLEYMAN TEKER 858,600ITTFH 8 İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL BELEK 194,400JANTS 9 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E HAYRİYE KARAŞIRAY 6.000,000(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda