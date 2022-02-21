***DYOBY* *CELHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***DYOBY******CELHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [CELHA, DYOBY]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. maddesi çerçevesinde, Çelik Halat ve Tel Sanayii A.Ş. (CELHA) ve DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DYOBY) paylarının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 22/02/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı ve SoyadıMKK Sicil NumarasıAzmi ÖZTAŞBAŞI23136274Yusuf ÖZTAŞBAŞI12524306Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 21/03/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003217BIST