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***DYOBY* *DYBNK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

21.11.2022 17:40
***DYOBY* *DYBNK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***DYOBY******DYBNK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [DYOBY, GLBMD, DYBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY52314 75.000.000 21.11.2022 16.05.2023 23.11.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK22313 37.228.000 21.11.2022 09.02.2023 23.11.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK12328 85.000.000 17.11.2022 19.01.2023 23.11.2022


İlgili Şirketler [DYOBY, GLBMD, DYBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081440


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GESAN 227,80 257.070.069 % 10,00  
ARDYZ 9,35 246.691.307 % 10,00  
IMASM 154,00 34.027.424 % 10,00  
MRSHL 342,10 26.312.411 % 10,00  
SEYKM 9,57 29.230.223 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,6131 18,6193 % 0,05  
Euro 19,0745 19,0884 % -0,76  
Sterlin 21,8832 21,9929 % -0,74  
Frank 19,3361 19,4526 % -0,49  
Riyal 4,9384 4,9632 % 0,04  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.738 -10,81  
Altın Gr. 1.040 1.040 -6,35  
Cumhuriyet 6.992 7.097 -9,00  
Tam 6.962 7.061 -70,00  
Yarım 3.387 3.452 -34,00  
Çeyrek 1.688 1.725 -18,00  
Gümüş.Ons 20,77 20,80 -0,12  
Gümüş Gr. 12,43 12,44 -0,07  
B. Petrol 82,89 82,89 -4,73  
Seans Raporu 18:05
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