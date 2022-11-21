***DYOBY* *DYBNK* *GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
21.11.2022 17:40
***DYOBY******DYBNK******GLBMD*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DYOBY, GLBMD, DYBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY52314 75.000.000 21.11.2022 16.05.2023 23.11.2022
- Global Menkul Değerler A.Ş. GLBMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGLMK22313 37.228.000 21.11.2022 09.02.2023 23.11.2022
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK12328 85.000.000 17.11.2022 19.01.2023 23.11.2022
İlgili Şirketler [DYOBY, GLBMD, DYBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081440
BIST
18:054.570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 43,59
|Açılış
|: 4.503
|
|Önceki Kapanış
|: 4.527
|
4.570
En Düşük
4.464
18:0518,6343
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 18,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6662
En Düşük
18,5760
18:0519,0800
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1550
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3100
|
19,2749
En Düşük
19,0483
18:051.039,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -7,14
|Açılış
|: 1.039,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.046,41
|
1.051,01
En Düşük
1.039,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|227,80
|257.070.069
|% 10,00
|
|ARDYZ
|9,35
|246.691.307
|% 10,00
|
|IMASM
|154,00
|34.027.424
|% 10,00
|
|MRSHL
|342,10
|26.312.411
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,57
|29.230.223
|% 10,00
|
|SASA
|135,90
|299.753.951
|% -10,00
|
|SILVR
|19,26
|7.212.851
|% -10,00
|
|HEKTS
|37,40
|255.664.605
|% -9,97
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|MEGAP
|6,24
|115.147.915
|% -6,73
|
|THYAO
|106,90
|6.604.263.512
|% 0,28
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|PETKM
|15,29
|3.360.427.395
|% 1,93
|
|KONTR
|192,10
|3.244.332.774
|% 9,96
|
|EKGYO
|5,78
|4.287.027.999
|% 5,28
|
|ALBRK
|3,49
|1.228.398.862
|% 1,16
|
|SKBNK
|2,45
|835.170.386
|% 0,82
|
|YKBNK
|11,41
|3.591.071.928
|% 4,20
|
|ADESE
|1,43
|375.203.744
|% 6,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6193
|% 0,05
|
|Euro
|19,0745
|19,0884
|% -0,76
|
|Sterlin
|21,8832
|21,9929
|% -0,74
|
|Frank
|19,3361
|19,4526
|% -0,49
|
|Riyal
|4,9384
|4,9632
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-10,81
|
|Altın Gr.
|1.040
|1.040
|-6,35
|
|Cumhuriyet
|6.992
|7.097
|-9,00
|
|Tam
|6.962
|7.061
|-70,00
|
|Yarım
|3.387
|3.452
|-34,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.725
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,80
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|12,43
|12,44
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,89
|82,89
|-4,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59BSOKE
Yüzde 8.32 oranında artışla 4.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 690, 642 adet işlem
-
17:58VERTU
Yüzde 5.95 oranında artışla 34.56 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 677, 854 adet işlem
-
17:57KRPLS
Yüzde 6.42 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 719, 048 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 59 kaybederek (% -0.09 ) 4, 914
-
17:55XU100
Endeks 4, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 44 üstünde . İşlem hacmi 79, 505.00 milyon TL de