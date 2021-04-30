***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735Transferler-2.802.803 -2.802.803 -2.802.803 23.010.300 -20.207.497 2.802.803Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 1.791.960 1.791.960 -3.746.152 -3.746.152Dönem Karı (Zararı)1.791.960 1.791.960 1.791.960 1.791.960Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 -5.538.112 -5.538.112Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 214.439.937 -9.721.534 204.718.403 204.718.403 -41.676.636 -41.676.636 416.144 -82.337.429 1.791.960 -80.545.469 182.960.583 182.960.583Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576Transferler-2.672.565 -2.672.565 -2.672.565 136.242.231 -133.569.666 2.672.565Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 22.891.157 22.891.157 15.923.448 15.923.448Dönem Karı (Zararı)22.891.157 22.891.157 21.831.654 21.831.654Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 -5.908.206 -5.908.206Kar Payları1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 203.462.950 -15.426.477 188.036.473 188.036.473 -54.105.612 -54.105.612 1.690.217 49.532.687 21.831.654 71.364.341 307.033.560 307.033.560Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-12.339.535 58.052.504Dönem Karı (Zararı)21.831.654 1.791.960Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21.831.654 1.791.960Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler95.340.954 55.336.701Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler7 11.063.424 10.212.408Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.004.922 349.085Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 27.431 61.645Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 977.491 287.440Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler39.127.095 14.258.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.020.242 1.668.891Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15.493.415 498.366Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler21.613.438 12.090.852Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler18.273.256 19.685.827Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.136.508 -711.953Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler19.409.764 20.397.780Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler25.171.148 9.603.572Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 701.109 1.863.588Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -635.888Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 -635.888İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-127.133.717 1.891.518Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-940.327.142 -547.091.464İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)769.522 -1.434.766İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-941.096.664 -545.656.698Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.883.211 4.571.011İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-7.524.891 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)2.641.680 4.571.011Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-87.559.309 -24.001.416Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-1.443.082 -984.276Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler124.951.005 51.284.311İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)53.652.262 31.995.801İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.298.743 19.288.510Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)827.773 630.410Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.595.065 6.937.762İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.595.065 6.937.762Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)770.769.500 510.424.723İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler935.684 120.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)935.684 120.457Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-9.961.109 59.020.179Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.418.305 -967.675Vergi İadeleri (Ödemeleri)-960.121 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.432.375 -849.618Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 709.835Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 709.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.109.883 -2.271.406Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları7 -7.106.384 -2.219.896Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.499 -51.510Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları-459.000 0Alınan Faiz1.136.508 711.953FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.485.564 -19.328.918Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri155.500.000 153.393.660Kredilerden Nakit Girişleri155.500.000 153.393.660Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.825.214 -148.636.187Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-80.825.214 -148.636.187İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış31.396 35.059Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.410.839 -2.436.162Ödenen Faiz-15.809.779 -21.685.288YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)36.713.654 37.873.968Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi363.474 218.069NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)37.077.128 38.092.037DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.457.530 29.042.245DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 87.534.658 67.134.282Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 87.534.658 50.457.530Ticari Alacaklar1.356.428.702 436.387.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4 13.638.270 13.629.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 1.342.790.432 422.758.037Diğer Alacaklar11.820.703 2.729.599İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar7.524.891 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar4.295.812 2.729.599Stoklar362.358.238 275.776.420Peşin Ödenmiş Giderler3.161.114 2.660.984İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 3.161.114 2.660.984Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar960.121 935.684Diğer Dönen Varlıklar3.493.349 7.701.246İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.493.349 7.701.246ARA TOPLAM1.825.756.885 776.649.143Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.498.261 3.039.261TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.829.255.146 779.688.404DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar22.639.338 1.602.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 22.639.338 1.602.500Diğer Alacaklar23.134 23.134İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.134 23.134Maddi Duran Varlıklar7.a 421.627.706 424.244.257Arazi ve Arsalar157.959.595 157.959.595Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri9.362.552 9.025.163Binalar77.313.622 76.913.458Tesis, Makine ve Cihazlar129.918.706 131.266.625Taşıtlar411.901 462.272Mobilya ve Demirbaşlar37.843.620 38.368.571Yapılmakta Olan Yatırımlar8.817.710 10.248.573Kullanım Hakkı Varlıkları7.b 5.352.710 6.851.683Maddi Olmayan Duran Varlıklar17.756.839 17.260.485Şerefiye2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.801.788 14.305.434Peşin Ödenmiş Giderler1.009.417 66.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6 1.009.417 66.462Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR468.409.482 450.048.859TOPLAM VARLIKLAR2.297.664.628 1.229.737.263KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar243.370.742 173.476.716İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 243.370.742 173.476.716Banka Kredileri243.370.742 173.476.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları112.477.286 122.465.284İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 112.477.286 122.465.284Banka Kredileri111.882.068 120.007.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar595.218 2.457.892Ticari Borçlar535.502.261 378.003.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 167.894.355 104.840.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 367.607.906 273.162.938Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar0 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.426.794 5.599.021Diğer Borçlar21.640.624 4.770.057İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4 10.033.724 1.502.126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11.606.900 3.267.931Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)831.106.962 60.337.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6 831.106.962 60.337.462Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 4.158.359 0Kısa Vadeli Karşılıklar42.569.388 5.259.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.009.844 807.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar9 41.559.544 4.452.697ARA TOPLAM1.797.252.416 749.911.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.797.252.416 749.911.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar136.063.201 120.996.941İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 136.063.201 120.996.941Banka Kredileri133.385.301 117.467.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.677.900 3.529.672Uzun Vadeli Karşılıklar36.893.938 36.620.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar36.893.938 36.620.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü15 20.421.513 19.695.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER193.378.652 177.313.090TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.990.631.068 927.224.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar307.033.560 302.512.576Ödenmiş Sermaye10 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)188.036.473 190.608.063Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)188.036.473 190.608.063Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)7 203.462.950 206.135.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.426.477 -15.527.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-54.105.612 -48.096.431Yabancı Para Çevrim Farkları-54.105.612 -48.096.431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.690.217 416.144Yasal Yedekler10 1.690.217 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları49.532.687 -74.033.007Net Dönem Karı veya Zararı21.831.654 133.569.666TOPLAM ÖZKAYNAKLAR307.033.560 302.512.576TOPLAM KAYNAKLAR2.297.664.628 1.229.737.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat11 470.995.271 280.506.534Satışların Maliyeti11 -322.801.098 -187.092.255TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)148.194.173 93.414.279BRÜT KAR (ZARAR)148.194.173 93.414.279Genel Yönetim Giderleri12 -17.585.702 -15.099.608Pazarlama Giderleri12 -41.705.965 -31.330.552Araştırma ve Geliştirme Giderleri12 -7.848.328 -6.473.143Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 17.876.423 13.145.171Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -56.496.169 -26.521.379ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)42.434.432 27.134.768Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler0 675.170Yatırım Faaliyetlerinden Giderler0 -39.282FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)42.434.432 27.770.656Finansman Gelirleri14 6.207.782 5.133.227Finansman Giderleri14 -21.951.092 -29.248.335SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)26.691.122 3.655.548Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-4.859.468 -1.863.588Dönem Vergi (Gideri) Geliri-4.158.359 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -701.109 -1.863.588SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)21.831.654 1.791.960DÖNEM KARI (ZARARI)21.831.654 1.791.960Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları21.831.654 1.791.960Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 16 0,21830000 0,01790000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar100.975 -78.497Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)126.218 -98.121Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.243 19.624Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-25.243 19.624Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-6.009.181 -5.459.615Yabancı Para Çevrim Farkları-6.009.181 -5.459.615Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-6.009.181 -5.459.615DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.908.206 -5.538.112TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.923.448 -3.746.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları15.923.448 -3.746.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933519BIST