***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
30.04.2021 18:13
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735
Transferler
-2.802.803 -2.802.803 -2.802.803 23.010.300 -20.207.497 2.802.803
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 1.791.960 1.791.960 -3.746.152 -3.746.152
Dönem Karı (Zararı)
1.791.960 1.791.960 1.791.960 1.791.960
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-78.497 -78.497 -78.497 -5.459.615 -5.459.615 -5.538.112 -5.538.112
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 214.439.937 -9.721.534 204.718.403 204.718.403 -41.676.636 -41.676.636 416.144 -82.337.429 1.791.960 -80.545.469 182.960.583 182.960.583
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 -48.096.431 -48.096.431 416.144 -74.033.007 133.569.666 59.536.659 302.512.576 302.512.576
Transferler
-2.672.565 -2.672.565 -2.672.565 136.242.231 -133.569.666 2.672.565
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 22.891.157 22.891.157 15.923.448 15.923.448
Dönem Karı (Zararı)
22.891.157 22.891.157 21.831.654 21.831.654
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
100.975 100.975 100.975 -6.009.181 -6.009.181 -5.908.206 -5.908.206
Kar Payları
1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 203.462.950 -15.426.477 188.036.473 188.036.473 -54.105.612 -54.105.612 1.690.217 49.532.687 21.831.654 71.364.341 307.033.560 307.033.560
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.339.535 58.052.504
Dönem Karı (Zararı)
21.831.654 1.791.960
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
21.831.654 1.791.960
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
95.340.954 55.336.701
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
7 11.063.424 10.212.408
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.004.922 349.085
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 27.431 61.645
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 977.491 287.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.127.095 14.258.109
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.020.242 1.668.891
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15.493.415 498.366
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
21.613.438 12.090.852
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
18.273.256 19.685.827
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.136.508 -711.953
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.409.764 20.397.780
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
25.171.148 9.603.572
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 701.109 1.863.588
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -635.888
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -635.888
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.133.717 1.891.518
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-940.327.142 -547.091.464
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
769.522 -1.434.766
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-941.096.664 -545.656.698
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.883.211 4.571.011
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.524.891 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.641.680 4.571.011
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.559.309 -24.001.416
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.443.082 -984.276
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
124.951.005 51.284.311
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
53.652.262 31.995.801
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.298.743 19.288.510
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
827.773 630.410
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.595.065 6.937.762
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.595.065 6.937.762
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
770.769.500 510.424.723
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
935.684 120.457
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
935.684 120.457
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-9.961.109 59.020.179
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.418.305 -967.675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-960.121 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.432.375 -849.618
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 709.835
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 709.835
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.109.883 -2.271.406
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -7.106.384 -2.219.896
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.499 -51.510
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları
-459.000 0
Alınan Faiz
1.136.508 711.953
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.485.564 -19.328.918
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
155.500.000 153.393.660
Kredilerden Nakit Girişleri
155.500.000 153.393.660
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.825.214 -148.636.187
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-80.825.214 -148.636.187
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
31.396 35.059
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.410.839 -2.436.162
Ödenen Faiz
-15.809.779 -21.685.288
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.713.654 37.873.968
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
363.474 218.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.077.128 38.092.037
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.457.530 29.042.245
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 87.534.658 67.134.282
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
3 87.534.658 50.457.530
Ticari Alacaklar
1.356.428.702 436.387.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 13.638.270 13.629.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 1.342.790.432 422.758.037
Diğer Alacaklar
11.820.703 2.729.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7.524.891 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.295.812 2.729.599
Stoklar
362.358.238 275.776.420
Peşin Ödenmiş Giderler
3.161.114 2.660.984
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 3.161.114 2.660.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
960.121 935.684
Diğer Dönen Varlıklar
3.493.349 7.701.246
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.493.349 7.701.246
ARA TOPLAM
1.825.756.885 776.649.143
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
3.498.261 3.039.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.829.255.146 779.688.404
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
22.639.338 1.602.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 22.639.338 1.602.500
Diğer Alacaklar
23.134 23.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.134 23.134
Maddi Duran Varlıklar
7.a 421.627.706 424.244.257
Arazi ve Arsalar
157.959.595 157.959.595
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
9.362.552 9.025.163
Binalar
77.313.622 76.913.458
Tesis, Makine ve Cihazlar
129.918.706 131.266.625
Taşıtlar
411.901 462.272
Mobilya ve Demirbaşlar
37.843.620 38.368.571
Yapılmakta Olan Yatırımlar
8.817.710 10.248.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
7.b 5.352.710 6.851.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.756.839 17.260.485
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.801.788 14.305.434
Peşin Ödenmiş Giderler
1.009.417 66.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 1.009.417 66.462
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
468.409.482 450.048.859
TOPLAM VARLIKLAR
2.297.664.628 1.229.737.263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
243.370.742 173.476.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 243.370.742 173.476.716
Banka Kredileri
243.370.742 173.476.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
112.477.286 122.465.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 112.477.286 122.465.284
Banka Kredileri
111.882.068 120.007.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
595.218 2.457.892
Ticari Borçlar
535.502.261 378.003.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 167.894.355 104.840.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 367.607.906 273.162.938
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.426.794 5.599.021
Diğer Borçlar
21.640.624 4.770.057
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 10.033.724 1.502.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.606.900 3.267.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
831.106.962 60.337.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 831.106.962 60.337.462
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 4.158.359 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.569.388 5.259.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.009.844 807.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
9 41.559.544 4.452.697
ARA TOPLAM
1.797.252.416 749.911.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.797.252.416 749.911.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.063.201 120.996.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 136.063.201 120.996.941
Banka Kredileri
133.385.301 117.467.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.677.900 3.529.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
36.893.938 36.620.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
36.893.938 36.620.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 20.421.513 19.695.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.378.652 177.313.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.990.631.068 927.224.687
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
307.033.560 302.512.576
Ödenmiş Sermaye
10 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
188.036.473 190.608.063
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
188.036.473 190.608.063
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7 203.462.950 206.135.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.426.477 -15.527.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-54.105.612 -48.096.431
Yabancı Para Çevrim Farkları
-54.105.612 -48.096.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.690.217 416.144
Yasal Yedekler
10 1.690.217 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
49.532.687 -74.033.007
Net Dönem Karı veya Zararı
21.831.654 133.569.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
307.033.560 302.512.576
TOPLAM KAYNAKLAR
2.297.664.628 1.229.737.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
11 470.995.271 280.506.534
Satışların Maliyeti
11 -322.801.098 -187.092.255
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
148.194.173 93.414.279
BRÜT KAR (ZARAR)
148.194.173 93.414.279
Genel Yönetim Giderleri
12 -17.585.702 -15.099.608
Pazarlama Giderleri
12 -41.705.965 -31.330.552
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
12 -7.848.328 -6.473.143
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 17.876.423 13.145.171
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -56.496.169 -26.521.379
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
42.434.432 27.134.768
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
0 675.170
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -39.282
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.434.432 27.770.656
Finansman Gelirleri
14 6.207.782 5.133.227
Finansman Giderleri
14 -21.951.092 -29.248.335
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.691.122 3.655.548
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.859.468 -1.863.588
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-4.158.359 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -701.109 -1.863.588
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
21.831.654 1.791.960
DÖNEM KARI (ZARARI)
21.831.654 1.791.960
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.831.654 1.791.960
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 16 0,21830000 0,01790000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
100.975 -78.497
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
126.218 -98.121
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-25.243 19.624
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-25.243 19.624
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-6.009.181 -5.459.615
Yabancı Para Çevrim Farkları
-6.009.181 -5.459.615
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-6.009.181 -5.459.615
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.908.206 -5.538.112
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
15.923.448 -3.746.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
15.923.448 -3.746.152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933519
BIST