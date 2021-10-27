***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
27.10.2021 19:14
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKAa Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735
Transferler
-8.344.434 -8.344.434 -8.344.434 28.551.931 -20.207.497 8.344.434
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 73.287.813 73.287.813 57.259.068 57.259.068
Dönem Karı (Zararı)
73.287.813 73.287.813 73.287.813 73.287.813
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 -16.028.745 -16.028.745
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 208.898.306 -11.212.907 197.685.399 197.685.399 -50.675.896 -50.675.896 416.144 -76.795.798 73.287.813 -3.507.985 243.965.803 243.965.803
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 302.512.576 302.512.576
Transferler
-8.017.692 -8.017.692 -8.017.692 141.587.358 -133.569.666 8.017.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-956.221 -956.221 -956.221 -10.373.413 -10.373.413 38.765.792 38.765.792 27.436.158 27.436.158
Dönem Karı (Zararı)
38.765.792 38.765.792 38.765.792 38.765.792
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-956.221 -956.221 -956.221 -10.373.413 -10.373.413 -11.329.634 -11.329.634
Kar Payları
1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000.000 48.141 198.117.823 -16.483.673 181.634.150 181.634.150 -58.469.844 -58.469.844 1.690.217 54.877.814 38.765.792 93.643.606 318.546.270 318.546.270
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
434.799 208.260.470
Dönem Karı (Zararı)
38.765.792 73.287.813
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
38.765.792 73.287.813
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
173.900.361 199.961.254
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
6 32.750.099 31.114.549
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.370.593 3.851.614
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4 148.280 2.428.220
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.222.313 1.423.394
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
61.595.067 42.448.477
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.732.443 4.475.265
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 15.530.725 19.056
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
40.331.899 37.954.156
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
62.329.156 54.577.614
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
13.a -3.498.121 -2.688.047
Faiz Giderleri il -507.377.849 -259.499.965
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.581.303 -1.263.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-505.796.546 -258.236.150
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.649.030 4.473.561
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.038.879 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
4.687.909 4.473.561
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-201.890.631 -89.013.589
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.387.883 473.032
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
343.231.879 152.075.672
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
71.521.015 74.006.831
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
271.710.864 78.068.841
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.006.642 1.749.042
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.300.008 7.644.212
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
7.300.008 7.644.212
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
158.302.917 120.010.788
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.472.780 1.712.099
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-7.472.780 1.712.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.027.486 212.873.919
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.592.687 -2.662.726
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -1.950.723
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-28.850.787 131.007
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
713.632 1.380.627
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
713.632 1.380.627
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-30.794.140 -9.334.567
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -30.648.690 -9.283.054
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.450 -51.513
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.268.400 5.396.900
Alınan Faiz
3.498.121 2.688.047
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
42.708.128 -168.577.733
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
364.920.000 301.427.260
Kredilerden Nakit Girişleri
364.920.000 301.427.260
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-253.922.471 -402.241.071
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-253.922.471 -402.241.071
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.433.241 877.077
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.215.857 -8.166.261
Ödenen Temettüler
3 -11.402.464 0
Ödenen Faiz
-54.237.839 -60.474.738
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.292.140 39.813.744
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
407.611 868.994
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.699.751 40.682.738
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.457.530 29.042.245
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
65.157.281 69.724.983
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
65.157.281 50.457.530
Ticari Alacaklar
945.969.534 436.387.680
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 16.418.731 13.629.643
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 929.550.803 422.758.037
Diğer Alacaklar
5.027.085 2.729.599
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.038.879 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.988.206 2.729.599
Stoklar
474.444.738 275.776.420
Peşin Ödenmiş Giderler
5.269.501 2.660.984
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 5.269.501 2.660.984
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 935.684
Diğer Dönen Varlıklar
1.754.726 7.701.246
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.754.726 7.701.246
ARA TOPLAM
1.497.622.865 776.649.143
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
5.307.661 3.039.261
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.502.930.526 779.688.404
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
458.000 1.602.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4 458.000 1.602.500
Diğer Alacaklar
23.134 23.134
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.134 48.573
Kullanım Hakkı Varlıkları
6.b 10.175.394 6.851.683
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
18.809.064 17.260.485
Şerefiye
2.955.051 2.955.051
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.854.013 14.305.434
Peşin Ödenmiş Giderler
3.845.831 66.462
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5 3.845.831 66.462
Diğer Duran Varlıklar
338 338
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
338 338
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
458.227.711 450.048.859
TOPLAM VARLIKLAR
1.961.158.237 1.229.737.263
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
251.217.809 173.476.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 251.217.809 173.476.716
Banka Kredileri
251.217.809 173.476.716
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 144.156.747 122.465.284
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
144.156.747 122.465.284
Banka Kredileri
140.493.787 120.007.392
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3.662.960 2.457.892
Diğer Finansal Yükümlülükler
2.428 0
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
2.428
Ticari Borçlar
744.528.961 378.003.286
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 182.991.574 104.840.348
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4 561.537.387 273.162.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
6.605.663 5.599.021
Diğer Borçlar
10.634.396 4.770.057
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 68.885 1.502.126
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10.565.511 3.267.931
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
218.640.379 60.337.462
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5 218.640.379 60.337.462
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 964.171 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
61.351.586 5.259.771
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.036.272 807.074
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
8 60.315.314 4.452.697
ARA TOPLAM
1.438.102.140 749.911.597
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.438.102.140 749.911.597
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
149.883.561 120.996.941
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 149.883.561 120.996.941
Banka Kredileri
142.421.527 117.467.269
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7.462.034 3.529.672
Uzun Vadeli Karşılıklar
40.726.823 36.620.988
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
40.726.823 36.620.988
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
14 13.899.443 19.695.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
204.509.827 177.313.090
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.642.611.967 927.224.687
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
318.546.270 302.512.576
Ödenmiş Sermaye
9 100.000.000 100.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
48.141 48.141
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
181.634.150 190.608.063
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
181.634.150 190.608.063
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
6 198.117.823 206.135.515
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.483.673 -15.527.452
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-58.469.844 -48.096.431
Yabancı Para Çevrim Farkları
-58.469.844 -48.096.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.690.217 416.144
Yasal Yedekler
1.690.217 416.144
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
54.877.814 -74.033.007
Net Dönem Karı veya Zararı
38.765.792 133.569.666
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
318.546.270 302.512.576
TOPLAM KAYNAKLAR
1.961.158.237 1.229.737.263
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
10 7.511.453 -54.759.952 -42.480.565
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-26.923.741 -19.387.355 -9.640.844 -6.801.617
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 25.590.252 28.779.531 6.209.284 9.153.210
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -86.300.639 -79.861.460 -10.024.409 -43.740.927
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
111.353.150 146.534.837 31.788.691 64.714.364
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
417.079 1.028.464 67.097 118.259
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-14.915 -45.619 -14.915 -2.199
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
111.755.314 147.517.682 31.840.873 64.830.424
Finansman Gelirleri
13 11.051.176 13.313.667 499.294 5.336.107
Finansman Giderleri
13 -80.224.726 -71.737.142 -30.720.750 -20.259.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.581.764 89.094.207 1.619.417 49.906.607
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.815.972 -15.806.394 -103.141 -9.191.165
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -9.372.635 -2.353.398 -1.521.597 -2.353.398
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 5.556.663 -13.452.996 1.418.456 -6.837.767
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
38.765.792 73.287.813 1.516.276 40.715.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.765.792 73.287.813 1.516.276 40.715.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.765.792 73.287.813 1.516.276 40.715.442
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 15 0,38770000 0,73290000 0,01520000 0,40720000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-956.221 -1.569.870 311.861 239.674
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.195.276 -1.962.338 389.827 299.593
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
239.055 392.468 -77.966 -59.919
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
239.055 392.468 -77.966 -59.919
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-10.373.413 -14.458.875 492.369 -3.140.682
Yabancı Para Çevrim Farkları
-10.373.413 -14.458.875 492.369 -3.140.682
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-10.373.413 -14.458.875 492.369 -3.140.682
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.329.634 -16.028.745 804.230 -2.901.008
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
27.436.158 57.259.068 2.320.506 37.814.434
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
27.436.158 57.259.068 2.320.506 37.814.434
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973075
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