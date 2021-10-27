***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKAa Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 217.242.740 -9.643.037 207.599.703 207.599.703 -36.217.021 -36.217.021 416.144 -105.347.729 20.207.497 -85.140.232 186.706.735 186.706.735Transferler-8.344.434 -8.344.434 -8.344.434 28.551.931 -20.207.497 8.344.434Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 73.287.813 73.287.813 57.259.068 57.259.068Dönem Karı (Zararı)73.287.813 73.287.813 73.287.813 73.287.813Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.569.870 -1.569.870 -1.569.870 -14.458.875 -14.458.875 -16.028.745 -16.028.745Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 208.898.306 -11.212.907 197.685.399 197.685.399 -50.675.896 -50.675.896 416.144 -76.795.798 73.287.813 -3.507.985 243.965.803 243.965.803Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler100.000.000 48.141 206.135.515 -15.527.452 190.608.063 190.608.063 302.512.576 302.512.576Transferler-8.017.692 -8.017.692 -8.017.692 141.587.358 -133.569.666 8.017.692Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-956.221 -956.221 -956.221 -10.373.413 -10.373.413 38.765.792 38.765.792 27.436.158 27.436.158Dönem Karı (Zararı)38.765.792 38.765.792 38.765.792 38.765.792Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-956.221 -956.221 -956.221 -10.373.413 -10.373.413 -11.329.634 -11.329.634Kar Payları1.274.073 -12.676.537 -12.676.537 -11.402.464 -11.402.464Dönem Sonu Bakiyeler100.000.000 48.141 198.117.823 -16.483.673 181.634.150 181.634.150 -58.469.844 -58.469.844 1.690.217 54.877.814 38.765.792 93.643.606 318.546.270 318.546.270Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI434.799 208.260.470Dönem Karı (Zararı)38.765.792 73.287.813Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)38.765.792 73.287.813Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler173.900.361 199.961.254Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler6 32.750.099 31.114.549Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler3.370.593 3.851.614Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4 148.280 2.428.220Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.222.313 1.423.394Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler61.595.067 42.448.477Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.732.443 4.475.265Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8 15.530.725 19.056Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler40.331.899 37.954.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler62.329.156 54.577.614Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler13.a -3.498.121 -2.688.047Faiz Giderleri il -507.377.849 -259.499.965İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.581.303 -1.263.815İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-505.796.546 -258.236.150Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.649.030 4.473.561İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.038.879 0İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)4.687.909 4.473.561Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-201.890.631 -89.013.589Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-6.387.883 473.032Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler343.231.879 152.075.672İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)71.521.015 74.006.831İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)271.710.864 78.068.841Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.006.642 1.749.042Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7.300.008 7.644.212İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)7.300.008 7.644.212Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)158.302.917 120.010.788İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-7.472.780 1.712.099Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-7.472.780 1.712.099Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları3.027.486 212.873.919Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.592.687 -2.662.726Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 -1.950.723YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-28.850.787 131.007Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri713.632 1.380.627Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri713.632 1.380.627Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-30.794.140 -9.334.567Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -30.648.690 -9.283.054Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-145.450 -51.513Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri-2.268.400 5.396.900Alınan Faiz3.498.121 2.688.047FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI42.708.128 -168.577.733Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri364.920.000 301.427.260Kredilerden Nakit Girişleri364.920.000 301.427.260Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-253.922.471 -402.241.071Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-253.922.471 -402.241.071İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-1.433.241 877.077Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.215.857 -8.166.261Ödenen Temettüler3 -11.402.464 0Ödenen Faiz-54.237.839 -60.474.738YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.292.140 39.813.744Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi407.611 868.994NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.699.751 40.682.738DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ50.457.530 29.042.245DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ65.157.281 69.724.983Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri65.157.281 50.457.530Ticari Alacaklar945.969.534 436.387.680İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3 16.418.731 13.629.643İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 929.550.803 422.758.037Diğer Alacaklar5.027.085 2.729.599İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar1.038.879 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar3.988.206 2.729.599Stoklar474.444.738 275.776.420Peşin Ödenmiş Giderler5.269.501 2.660.984İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 5.269.501 2.660.984Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 935.684Diğer Dönen Varlıklar1.754.726 7.701.246İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.754.726 7.701.246ARA TOPLAM1.497.622.865 776.649.143Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar5.307.661 3.039.261TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.502.930.526 779.688.404DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar458.000 1.602.500İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 458.000 1.602.500Diğer Alacaklar23.134 23.134İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar23.134 48.573Kullanım Hakkı Varlıkları6.b 10.175.394 6.851.683Maddi Olmayan Duran Varlıklar18.809.064 17.260.485Şerefiye2.955.051 2.955.051Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.854.013 14.305.434Peşin Ödenmiş Giderler3.845.831 66.462İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler5 3.845.831 66.462Diğer Duran Varlıklar338 338İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar338 338TOPLAM DURAN VARLIKLAR458.227.711 450.048.859TOPLAM VARLIKLAR1.961.158.237 1.229.737.263KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar251.217.809 173.476.716İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar7 251.217.809 173.476.716Banka Kredileri251.217.809 173.476.716Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 144.156.747 122.465.284İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları144.156.747 122.465.284Banka Kredileri140.493.787 120.007.392Kiralama İşlemlerinden Borçlar3.662.960 2.457.892Diğer Finansal Yükümlülükler2.428 0Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler2.428Ticari Borçlar744.528.961 378.003.286İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3 182.991.574 104.840.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 561.537.387 273.162.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.605.663 5.599.021Diğer Borçlar10.634.396 4.770.057İlişkili Taraflara Diğer Borçlar3 68.885 1.502.126İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10.565.511 3.267.931Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)218.640.379 60.337.462İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5 218.640.379 60.337.462Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü14 964.171 0Kısa Vadeli Karşılıklar61.351.586 5.259.771Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.036.272 807.074Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8 60.315.314 4.452.697ARA TOPLAM1.438.102.140 749.911.597TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.438.102.140 749.911.597UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar149.883.561 120.996.941İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar7 149.883.561 120.996.941Banka Kredileri142.421.527 117.467.269Kiralama İşlemlerinden Borçlar7.462.034 3.529.672Uzun Vadeli Karşılıklar40.726.823 36.620.988Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar40.726.823 36.620.988Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü14 13.899.443 19.695.161TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER204.509.827 177.313.090TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.642.611.967 927.224.687ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar318.546.270 302.512.576Ödenmiş Sermaye9 100.000.000 100.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)48.141 48.141Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)181.634.150 190.608.063Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)181.634.150 190.608.063Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)6 198.117.823 206.135.515Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.483.673 -15.527.452Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-58.469.844 -48.096.431Yabancı Para Çevrim Farkları-58.469.844 -48.096.431Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.690.217 416.144Yasal Yedekler1.690.217 416.144Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.877.814 -74.033.007Net Dönem Karı veya Zararı38.765.792 133.569.666TOPLAM ÖZKAYNAKLAR318.546.270 302.512.576TOPLAM KAYNAKLAR1.961.158.237 1.229.737.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat10 7.511.453 -54.759.952 -42.480.565Araştırma ve Geliştirme Giderleri-26.923.741 -19.387.355 -9.640.844 -6.801.617Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler12 25.590.252 28.779.531 6.209.284 9.153.210Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler12 -86.300.639 -79.861.460 -10.024.409 -43.740.927ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.353.150 146.534.837 31.788.691 64.714.364Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler417.079 1.028.464 67.097 118.259Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-14.915 -45.619 -14.915 -2.199FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.755.314 147.517.682 31.840.873 64.830.424Finansman Gelirleri13 11.051.176 13.313.667 499.294 5.336.107Finansman Giderleri13 -80.224.726 -71.737.142 -30.720.750 -20.259.924SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.581.764 89.094.207 1.619.417 49.906.607Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-3.815.972 -15.806.394 -103.141 -9.191.165Dönem Vergi (Gideri) Geliri14 -9.372.635 -2.353.398 -1.521.597 -2.353.398Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri14 5.556.663 -13.452.996 1.418.456 -6.837.767SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)38.765.792 73.287.813 1.516.276 40.715.442DÖNEM KARI (ZARARI)38.765.792 73.287.813 1.516.276 40.715.442Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.765.792 73.287.813 1.516.276 40.715.442Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)-Sürdürülen Faaliyetlerden Nominal değeri 1 Kr Olan 100 Adet Pay Başına Kayıp (Kazanç) 15 0,38770000 0,73290000 0,01520000 0,40720000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-956.221 -1.569.870 311.861 239.674Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.195.276 -1.962.338 389.827 299.593Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler239.055 392.468 -77.966 -59.919Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi239.055 392.468 -77.966 -59.919Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-10.373.413 -14.458.875 492.369 -3.140.682Yabancı Para Çevrim Farkları-10.373.413 -14.458.875 492.369 -3.140.682Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)-10.373.413 -14.458.875 492.369 -3.140.682DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.329.634 -16.028.745 804.230 -2.901.008TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)27.436.158 57.259.068 2.320.506 37.814.434Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları27.436.158 57.259.068 2.320.506 37.814.434http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973075BIST