***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 02.03.2020Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Genel Kurul Saati 16:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İZMİRİlçe BORNOVAAdres Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt FabrikasıGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,3 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,5 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin genel kurulun onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilmiş gelir ve menfaatler hususunda pay sahiplerine bilgi sunulması,11 - Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin pay sahiplerine bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması,12 - Yıl karı konusunda müzakere ve karar,13 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi,14 - Dilek ve görüşler, kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DYOBY-2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 dyoboya ogk ilan 2019.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihinde yapılan 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.1.Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin, 1 yıl süreyle, 2020 yılına ilişkin hesap dönemini kapsamak ve Şirketimizin Finansal Tablo ve Raporlarını denetlemek üzere seçilmesinin onaylanmasına, karar verildi.2. Şirket Ana Sözleşmesinin 7. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üye adedi 2 bağımsız üye ile birlikte toplam 7 olarak tesbit edildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine, Sn.Emine Feyhan YAŞAR, Sn. Mustafa Selim YAŞAR, Sn. Cengiz EROL, Sn. Yılmaz GÖKOĞLU, Sn. Ahmet Fahri YİĞİTBAŞI ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak Sn. Feyzi Onur KOCA ve Sn. Kemal SEMERCİLER, 1 yıl süreyle, 2020 yılı hesaplarını incelemek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere, seçildiler.Yönetim Kurulu Üyelerinin, Genel Kurul toplantısından önce şirket internet sitesinde ilan edilen özgeçmişleri hakkında bilgi verildi.3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17-1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. Maddesi uyarınca Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek, kefaletler ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hakkında genel kurula bilgi verildi.4.Şirketin 2019 yılı içinde çeşitli kurum ve kuruluşlara yaptığı bağış ve yardımlara ilişkin ortaklara bilgi sunuldu ve 2020 yılı içerisinde yapılacak bağışların üst sınırının Şirket'in Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanan son yıllık bilançosunda yer alan Aktif Toplamı'nın binde 5'ine kadar olmasına, karar verildi.5.2019 yılı dönem kârının geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi sonrasında kar dağıtımına konu kar bulunmadığından ve buna bağlı olarak kar dağıtımı yapılamayacağından, yıl karı maddesinin görüşülmeden geçilmesine, karar verildi.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.EK:Olağan Genel Kurul Toplantı TutanağıOlağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar CetveliKar Dağıtım TablosuHak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 31.03.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2019 DYO Tutanak.pdf - TutanakEK: 2 2019 DYO Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 2019 DYO Kar Payı Dağıtım.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 yılına ilişkin Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekteki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Mart 2020 Çarşamba günü, saat 16:00'da, Yunus Emre Mah. Kemalpaşa Cad. No.317 Bornova/İZMİR adresindeki Pınar Süt Fabrikasında, gerçekleştirilecektir.Genel Kurul Toplantısına ilişkin gündem ve vekâletname örneğini de içeren davet ilan metni ekte sunulmaktadır.Şirketin 100.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesi, A grubu nama, B grubu hamiline ve A grubu hamiline paylardan oluşmakta olup, Olağan ve olağ