***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
25.02.2022 12:09
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
HASAN TAHSİN VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
GEÇİCİ VERGİ BEYANNAME EKİ (GELİR TABLOSU)
Mali Tablonun Verilme Tarihi
25/02/2022
Açıklamalar
01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilşikin geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosu ekte pdf dosyası olarak yer almaktadır.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SAN. VE TİC. A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004399
BIST
12:251.893
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 41,21
|Açılış
|: 1.883
|
|Önceki Kapanış
|: 1.851
|
1.896
En Düşük
1.866
12:2514,0672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0442
|Açılış
|: 14,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 14,4700
|
14,1558
En Düşük
13,9449
12:2515,7739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0716
|Açılış
|: 15,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
15,9186
En Düşük
15,6688
12:25863,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 8,27
|Açılış
|: 863,41
|
|Önceki Kapanış
|: 855,30
|
871,08
En Düşük
853,10
BIST En Aktif Hisseler12:25
|EKIZ
|6,60
|54.252
|% 10,00
|
|OTTO
|34,64
|36.441
|% 9,97
|
|GENTS
|3,09
|5.322.943
|% 9,96
|
|CEOEM
|13,34
|16.930.397
|% 8,10
|
|KRTEK
|10,94
|17.336.041
|% 8,10
|
|AYES
|18,65
|236.072
|% -9,99
|
|KAPLM
|35,24
|205.766
|% -9,96
|
|SANEL
|6,50
|728.527
|% -9,72
|
|ARMDA
|57,95
|2.064.886
|% -8,67
|
|COSMO
|7,00
|30.506
|% -6,91
|
|THYAO
|25,62
|2.689.722.208
|% 1,34
|
|EREGL
|29,82
|1.031.869.483
|% 2,54
|
|GARAN
|11,22
|570.054.792
|% 1,91
|
|ASELS
|20,04
|527.841.815
|% 6,03
|
|KRDMD
|10,89
|470.285.939
|% 3,22
|
|EKGYO
|1,99
|249.908.140
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,59
|387.940.342
|% 1,70
|
|THYAO
|25,62
|2.689.722.208
|% 1,34
|
|HUNER
|2,79
|252.881.566
|% 4,89
|
|ODAS
|1,29
|65.513.725
|% 2,38
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0590
|14,0672
|% 0,32
|
|Euro
|15,7212
|15,7739
|% -0,45
|
|Sterlin
|18,7376
|18,8315
|% 0,13
|
|Frank
|15,1034
|15,1944
|% 0,09
|
|Riyal
|3,7320
|3,7507
|% 0,20
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|12,25
|
|Altın Gr.
|863
|863
|8,10
|
|Cumhuriyet
|5.778
|5.866
|-304,00
|
|Tam
|5.753
|5.899
|-307,67
|
|Yarım
|2.781
|2.853
|-148,83
|
|Çeyrek
|1.395
|1.427
|-74,41
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,94
|10,95
|0,08
|
|B. Petrol
|96,50
|96,50
|1,08
|