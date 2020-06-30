***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.06.2020 16:45
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliğ'inin (Tebliğ) 10. maddesi kapsamında Şirketimizin ilişkili tarafları ile 2020 hesap döneminde de devam etmesi ve Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörülen yaygın ve süreklilik arz eden işlemler için, işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan raporun sonuç kısmı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.
"Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Tebliği'nin 10. Maddesine istinaden Şirketimizin ilişkili taraflarından YADEX INTERNATIONAL GmbH şirketi ile yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerinin 2020 hesap döneminde Tebliğ'de belirlenen %10 oranından fazlasına ulaşması öngörüldüğünden işbu raporda YADEX INTERNATIONAL GmbH ile yapılan işlemlerin koşulları, fiyat belirleme yöntemi ve bu yöntemin seçilmesindeki gerekçeler açıklanarak söz konusu işlemlerin piyasa koşullarına ve emsallerine uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır."
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853502
BIST
16:49116.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 586,74
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.831
En Düşük
116.147
16:496,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
16:497,6883
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0192
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7159
En Düşük
7,6716
16:49390,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,70
|Açılış
|: 390,01
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
391,05
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|KRDMA
|4,18
|103.916.137
|% 10,00
|
|VKFYO
|3,30
|14.271.739
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.738.517
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|193.534.155
|% 9,98
|
|NATEN
|21,22
|10.366.203
|% 9,95
|
|EGCEY
|1,14
|509.381
|% -9,52
|
|TSPOR
|6,90
|546.908.184
|% -9,09
|
|GLBMD
|4,49
|18.558.399
|% -6,85
|
|ULAS
|5,99
|9.743.122
|% -6,70
|
|YONGA
|26,00
|80.250
|% -3,70
|
|KRDMD
|3,23
|2.071.721.150
|% 3,53
|
|EKGYO
|2,06
|1.892.951.376
|% 7,29
|
|GARAN
|8,51
|1.042.093.206
|% -0,23
|
|KARSN
|2,94
|765.086.624
|% 3,52
|
|THYAO
|12,57
|692.515.213
|% 0,88
|
|EKGYO
|2,06
|1.892.951.376
|% 7,29
|
|KRDMD
|3,23
|2.071.721.150
|% 3,53
|
|IHLGM
|1,68
|601.466.383
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,44
|415.153.847
|% 2,86
|
|KARSN
|2,94
|765.086.624
|% 3,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4138
|8,4560
|% 0,09
|
|Frank
|7,1915
|7,2349
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.771
|-1,92
|
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|2.525
|2.544
|-7,20
|
|Tam
|2.599
|2.610
|-7,40
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-3,60
|
|Çeyrek
|631
|639
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,90
|17,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,01
|
|B. Petrol
|41,09
|41,09
|-0,78
|
Seans Raporu
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17:05BRMEN
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17:01XU030
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17:01XU100
Endeks 116, 456 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 17, 726.00 milyon TL de
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17:01AYEN
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.51 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 528, 528 adet işlem
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17:00SNGYO
Yüzde 6.38 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 27, 241, 440 adet işlem