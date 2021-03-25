***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkinYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 01.03.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDYBY00027 Peşin 0,1140246 11,40246 15 0,0969209 9,69209B Grubu, DYOBY, TRAYASAS91E0 Peşin 0,1140246 11,40246 15 0,0969209 9,69209Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 30.04.2021 30.04.2021 04.05.2021 03.05.2021(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDYBY00027 0 0B Grubu, DYOBY, TRAYASAS91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında kâr dağıtımına ilişkin verilen öneri oy birliği ile kabul edilmiştir.Genel Kurulda onaylanan kâr dağıtım önerisi şu şekildedir:2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 133.569.666 TL'den 633.827 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 58.902.832 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerinden SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.287.179 TL tutarındaki bağışlar ve 12.042.711 TL tutarında yasal dağıtılabilir kar sınırı da dikkate alınarak, 11.402.464 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılmasına, 640.246 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılmasına ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına ve kar payı ödemelerinin 30 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması teklif edilmiştir.1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,0969 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Eklenen DökümanlarEK: 1 KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUDYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 100.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 416.192* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 146.439.324 119.802.0714. Vergiler ( - ) 12.869.658 154.5345. Net Dönem Kârı 133.569.666 119.647.5376. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 74.033.007 106.971.0007. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 633.827 633.8278. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 58.902.832 12.042.711Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 2.287.17910. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 61.190.01111. Ortaklara Birinci Kâr Payı 11.402.464* Nakit 11.402.464* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe 640.24617. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 46.860.12120. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 168.578 0,29 0,0969209 9,69209B Grubu 9.523.517 16,16 0,0969209 9,69209TOPLAM 9.692.095 16,45 0,0969209 9,69209Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 01.03.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında2020 yılı net dağıtılabilir kârının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kâr dağıtımına ilişkin maddeleri ve Kâr Dağıtım Politikamız dikkate alınarak Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarına göre, 2020 yılı net dönem kârı olan 133.569.666 TL'den 633.827 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılarak, net dağıtılabilir dönem kârı 58.902.832 TL olarak hesaplanmıştır.Hesaplanan dağıtılabilir kâr üzerindenSPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 2.287.179 TL tutarındaki bağışlar ve 12.042.711 TL tutarında yasal dağıtılabilir kar sınırı da dikkate alınarak, 11.402.464 TL tutarında Ortaklara Birinci Kâr Payı dağıtılması, 640.246 TL tutarında Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması ve geriye kalan tutarın tamamının Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılması hususlarının Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulmasına karar verilmiştir.1 TL'lik nominal tutarlı borsada işlem gören her bir pay için net 0,0969 TL tutarında nakit kâr payı ödemesi yapılacaktır.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920606BIST