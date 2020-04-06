***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar06.03.2020 tarihli açıklamamıza konu olan, Şirketimizin ana ortağı Yaşar Holding A.Ş.'nin, yurt dışında ihraç etmiş olduğu ve Şirketimizin garantör olarak katıldığı tahvil bedeli 6 Nisan 2020 tarihinde Yaşar Holding A.Ş. tarafından ödenerek kapatılmış olup şirketimiz kefaleti sona ermiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835443BIST