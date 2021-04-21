***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 15:57
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.01.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.01.2019 tarihli özel durum açıklamamıza konu ettiğimiz soruşturma hakkında Rekabet Kurumu tarafından "bayilerin yeniden satış fiyatlarını belirleme ve müşteri ve bölge kısıtlamasına gitmeye yönelik uygulamalar" iddiası ile 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edildiğine ve bu sebeple şirketimize, 2020 mali yılı sonunda oluşan ve Kurul tarafından belirlenen yıllık gayrisafi gelirleri üzerinde %1,5 oranında takdiren 21.036.866,58.-TL idari para cezası verilmesine karar verilmiş olup, bu husus 19 Nisan 2021 tarihinde Kurumun İnternet sitesinde yayımlanmıştır.
Kurumun gerekçeli kararı henüz yazılmamış ve Şirketimize tebliğ edilmemiş olup detayları bilinmemekle beraber, idari para cezası, gerekçeli kararın tebliğini takibeden 30 gün içerisinde 5236 saylı Kanun çerçevesinde, dörtte üçü nispetinde 15.777.649,93.-TL olarak ödenecek olup yayınlanan kısa karara karşı kullanılacak haklarımız ile birlikte gerekçeli kararın tebliğini takiben her türlü yasal hakkımız süresi içerisinde kullanılacaktır.
Bilgilerinize sunarız.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930067
BIST
16:081.339
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
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|: 1.364
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler16:08
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.675.063
|% 9,99
|
|FORMT
|1,14
|10.895.817
|% 9,62
|
|UMPAS
|1,60
|122.672
|% 9,59
|
|BJKAS
|9,00
|11.301.894
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|KONTR
|49,82
|15.600.479
|% -9,99
|
|SEYKM
|20,18
|24.466.255
|% -9,99
|
|GOLTS
|43,12
|9.778.090
|% -9,98
|
|EREGL
|18,30
|846.534.500
|% 0,38
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,06
|497.494.718
|% -1,94
|
|THYAO
|10,92
|399.585.610
|% -2,15
|
|YKBNK
|2,06
|323.451.787
|% -2,83
|
|PETKM
|6,46
|831.585.680
|% -1,67
|
|GARAN
|6,98
|781.824.077
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|223.797.032
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|153.442.018
|% -1,09
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1744
|8,1788
|% 0,88
|
|Euro
|9,8312
|9,8407
|% 0,73
|
|Sterlin
|11,3264
|11,3832
|% 0,50
|
|Frank
|8,8657
|8,9191
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1725
|2,1834
|% 0,78
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|6,24
|
|Altın Gr.
|470
|470
|5,78
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.093
|3.171
|49,75
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,06
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,03
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,04
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|0,12
|
|B. Petrol
|65,36
|65,36
|-1,21
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