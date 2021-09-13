***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2021 16:00
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından sürdürülen AR-GE çalışmaları neticesinde Dyo Boya, iç cephe boyası Teknoplast ürününde geliştirdiği ileri teknoloji ile uygulandığı yüzeye temas eden koronavirüsü (Sars-Cov-2) ilk 30 dakika itibarıyla %97,86 oranında ve 24 saat içerisinde %99,99 oranında etkisiz hale getiren ürün geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından etkisi onaylanmıştır.
Şirketimiz tarafından piyasaya yeni sürülecek ürünün içsel bilgi olduğu ve özel durum açıklamasına konu edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekte olup mevcut durumda satışlara etkisi öngörülememektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963437
BIST
18:051.438
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,44
|Açılış
|: 1.440
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.434
18:058,4416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0141
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4430
|
8,4794
En Düşük
8,4235
18:059,9736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0384
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9600
|
10,0239
En Düşük
9,9384
18:05486,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,75
|Açılış
|: 486,86
|
|Önceki Kapanış
|: 486,11
|
488,84
En Düşük
485,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|2,42
|144.173.392
|% 10,00
|
|CRFSA
|42,46
|8.257.616
|% 10,00
|
|YEOTK
|38,96
|8.959.436
|% 9,99
|
|GESAN
|23,78
|363.510.785
|% 9,99
|
|PENTA
|122,20
|20.290.634
|% 9,99
|
|TGSAS
|15,75
|9.509.215
|% -10,00
|
|KTSKR
|86,45
|96.445.448
|% -9,99
|
|SELGD
|6,63
|10.887.691
|% -7,92
|
|EUHOL
|2,77
|54.862.273
|% -6,73
|
|DOGUB
|6,58
|19.032.222
|% -6,27
|
|GARAN
|9,38
|1.433.263.372
|% -1,16
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|SISE
|8,61
|664.079.634
|% 0,82
|
|BRLSM
|10,47
|614.455.682
|% 3,25
|
|KOZAL
|101,90
|584.740.507
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,49
|681.489.439
|% 0,40
|
|GARAN
|9,38
|1.433.263.372
|% -1,16
|
|SISE
|8,61
|664.079.634
|% 0,82
|
|EKGYO
|1,84
|139.175.878
|% -1,08
|
|TSKB
|1,29
|92.327.189
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4361
|8,4380
|% -0,21
|
|Euro
|9,9620
|9,9734
|% -0,39
|
|Sterlin
|11,6460
|11,7044
|% -0,18
|
|Frank
|9,1229
|9,1779
|% -0,56
|
|Riyal
|2,2422
|2,2535
|% -0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.796
|8,51
|
|Altın Gr.
|487
|487
|1,25
|
|Cumhuriyet
|3.228
|3.277
|9,00
|
|Tam
|3.214
|3.295
|9,63
|
|Yarım
|1.554
|1.594
|4,65
|
|Çeyrek
|779
|797
|2,33
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,83
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,59
|73,59
|0,67
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 10, 540.00 milyon TL de
-
17:58IDGYO
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 696, 326 adet işlem
-
17:56ULAS
Yüzde -5.25 oranında düşüşle 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 548, 787 adet işlem
-
17:55EUHOL
Yüzde -7.07 oranında düşüşle 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 109, 672 adet işlem
-
17:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, EKGYO, GARAN