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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.09.2021 16:00



***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirketimiz tarafından sürdürülen AR-GE çalışmaları neticesinde Dyo Boya, iç cephe boyası Teknoplast ürününde geliştirdiği ileri teknoloji ile uygulandığı yüzeye temas eden koronavirüsü (Sars-Cov-2) ilk 30 dakika itibarıyla %97,86 oranında ve 24 saat içerisinde %99,99 oranında etkisiz hale getiren ürün geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından etkisi onaylanmıştır.
Şirketimiz tarafından piyasaya yeni sürülecek ürünün içsel bilgi olduğu ve özel durum açıklamasına konu edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekte olup mevcut durumda satışlara etkisi öngörülememektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963437


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