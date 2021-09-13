***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından sürdürülen AR-GE çalışmaları neticesinde Dyo Boya, iç cephe boyası Teknoplast ürününde geliştirdiği ileri teknoloji ile uygulandığı yüzeye temas eden koronavirüsü (Sars-Cov-2) ilk 30 dakika itibarıyla %97,86 oranında ve 24 saat içerisinde %99,99 oranında etkisiz hale getiren ürün geliştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından etkisi onaylanmıştır.Şirketimiz tarafından piyasaya yeni sürülecek ürünün içsel bilgi olduğu ve özel durum açıklamasına konu edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmekte olup mevcut durumda satışlara etkisi öngörülememektedir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963437BIST