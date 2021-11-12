***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.11.2021 15:43
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/09/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 12.11.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere Sn. Hakkı Hikmet Altan'ın seçilmesine karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977393
BIST
15:481.637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 12,24
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.640
En Düşük
1.631
15:489,9442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0409
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
15:4811,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0425
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
15:48591,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,40
|Açılış
|: 591,11
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler15:48
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|OYLUM
|9,73
|35.253.832
|% 9,94
|
|HEDEF
|3,55
|51.825.458
|% 9,91
|
|DOAS
|45,18
|257.136.885
|% 8,82
|
|BERA
|10,28
|227.491.005
|% 8,21
|
|KZBGY
|32,02
|41.600.011
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|259.586.338
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|432.607.899
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,42
|89.214.506
|% -6,20
|
|PETKM
|7,56
|2.475.737.221
|% -1,18
|
|THYAO
|17,76
|1.253.093.369
|% 0,23
|
|GARAN
|10,66
|1.118.373.696
|% 0,57
|
|KRDMD
|7,44
|625.643.100
|% 0,27
|
|KOZAL
|113,80
|545.369.556
|% 0,09
|
|ADESE
|1,22
|432.607.899
|% -9,63
|
|PETKM
|7,56
|2.475.737.221
|% -1,18
|
|ODAS
|1,55
|453.241.453
|% 2,65
|
|YKBNK
|3,10
|434.632.307
|% 0,65
|
|GARAN
|10,66
|1.118.373.696
|% 0,57
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9411
|9,9442
|% 0,41
|
|Euro
|11,3847
|11,3929
|% 0,37
|
|Sterlin
|13,2720
|13,3385
|% 0,56
|
|Frank
|10,7175
|10,7821
|% 0,13
|
|Riyal
|2,6413
|2,6546
|% 0,31
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|-9,45
|
|Altın Gr.
|591
|592
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|3.913
|3.972
|-20,00
|
|Tam
|3.895
|3.993
|-18,21
|
|Yarım
|1.883
|1.932
|-8,81
|
|Çeyrek
|944
|966
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|-0,04
|
|B. Petrol
|81,54
|81,54
|-1,33
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
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15:59CEOEM
Yüzde 6.87 oranında artışla 9.96 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 343, 212 adet işlem
-
15:58GLRYH
Yüzde 6.51 oranında artışla 2.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 564, 287 adet işlem
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15:57XU100
Endeks 1, 639 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 15, 027.00 milyon TL de
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15:57ATATP
Yüzde 4.34 oranında artışla 55.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 985, 250 adet işlem
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15:56TLMAN
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 185, 268 adet işlem