***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2022 17:27
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi Sn. Can Kadri Sarıcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
Can Kadri Sarıcı
Telefon: 0 232 495 00 00
E-posta: yatirimciiliskileri@dyo.com.tr
Halil Murat Çil
Telefon: 0 232 328 08 80
E-posta: yatirimciiliskileri@dyo.com.tr
Bilgilerinize arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068391
BIST
11:303.575
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 21,23
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.580
En Düşük
3.549
11:3018,5859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
11:3018,2328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0451
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
11:301.023,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,60
|Açılış
|: 1.023,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ORGE
|16,87
|43.810.551
|% 9,97
|
|CEMTS
|38,20
|142.320.025
|% 9,96
|
|HEKTS
|69,20
|1.294.996.048
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|26.551.226
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,44
|153.874.175
|% 8,41
|
|KIMMR
|8,00
|2.638.696
|% -9,91
|
|INFO
|9,09
|100.823.911
|% -5,80
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|ULUFA
|4,03
|6.172.337
|% -2,89
|
|HTTBT
|17,13
|9.330.903
|% -2,84
|
|THYAO
|84,30
|2.459.721.908
|% -0,47
|
|SASA
|87,45
|2.005.000.763
|% 2,64
|
|HEKTS
|69,20
|1.294.996.048
|% 9,93
|
|ASELS
|32,08
|1.113.187.623
|% 2,04
|
|EREGL
|30,54
|813.514.612
|% 0,73
|
|EKGYO
|4,28
|438.310.254
|% -0,47
|
|ODAS
|7,50
|586.194.483
|% 3,16
|
|YKBNK
|8,14
|543.234.833
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,85
|686.478.157
|% 1,26
|
|DOHOL
|5,30
|247.574.565
|% -0,75
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5761
|18,5910
|% 0,04
|
|Euro
|18,2290
|18,2325
|% 0,25
|
|Sterlin
|20,7640
|20,8681
|% 0,47
|
|Frank
|18,7146
|18,8273
|% 0,19
|
|Riyal
|4,9295
|4,9542
|% 0,04
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,35
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|0,91
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.860
|6.920
|-11,00
|
|Yarım
|3.342
|3.383
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,08
|
|B. Petrol
|94,79
|94,79
|0,37
|
Seans Raporu
11:28
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11:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, TOASO, KOZAA
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11:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 4 artarak (% 0.58 ) 3, 182
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11:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HEKTS, ACSEL, ORGE, CEMTS
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11:43
AKENR, FORMT, KMPUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:43
Bu seansda işlem gören 263 hisse senedinden 146 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 103 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 14 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem