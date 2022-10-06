***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi Sn. Can Kadri Sarıcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:Can Kadri SarıcıTelefon: 0 232 495 00 00E-posta: yatirimciiliskileri@dyo.com.trHalil Murat ÇilTelefon: 0 232 328 08 80E-posta: yatirimciiliskileri@dyo.com.trBilgilerinize arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068391BIST