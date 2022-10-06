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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2022 17:27
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 06.10.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi Sn. Can Kadri Sarıcı'nın Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi olarak atanmasına karar verilmiştir.
Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne ilişkin iletişim bilgileri aşağıda bilgilerinize sunulmuştur:
Can Kadri Sarıcı
Telefon: 0 232 495 00 00
E-posta: yatirimciiliskileri@dyo.com.tr 
Halil Murat Çil
Telefon: 0 232 328 08 80
E-posta: yatirimciiliskileri@dyo.com.tr
 
Bilgilerinize arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068391


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Altın Gr. 1.024 1.024 0,91  
Cumhuriyet 6.836 6.939 27,00  
Tam 6.860 6.920 -11,00  
Yarım 3.342 3.383 -5,00  
Çeyrek 1.674 1.691 -3,00  
Gümüş.Ons 20,75 20,78 0,11  
Gümüş Gr. 12,41 12,43 0,08  
B. Petrol 94,79 94,79 0,37  
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