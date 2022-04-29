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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.04.2022 19:30
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişki


***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Nitelikli Yatırımcılara Satılmak Üzere Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Satışın Tamamlanması

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.01.2022

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 75.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 25.10.2022
Vade (Gün Sayısı) 179
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 21,000
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,125
Satış Şekli Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDYBYE2217
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 28.04.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.04.2022
Vade Başlangıç Tarihi 29.04.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 0

Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet

İhraççı Derecelendirme Notu

Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
JCR EURASIA RATING A (Trk) 30.11.2021 Evet

Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli ve 11/298 sayılı toplantısında onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, 100.000.000 nominal değerdeki iskontolu finansman bonosu satış işlemi 28.04.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 29.04.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1025970


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