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***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.03.2020 16:25
GÜNCEL HABERLER



***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET MUTLU UYSAL GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici SANAYİ BOYALARI GRUP SATIŞ DİREKTÖRÜ
ALPER TORTOP MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ Finans Sektörü Profesyoneli




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824196


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 5,01 24.287.768 % 19,86  
YKGYO 3,30 44.085.628 % 18,71  
OZBAL 2,07 18.156.372 % 15,00  
OYAYO 5,88 3.750.623 % 14,84  
NIBAS 7,00 3.671 % 9,37  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7973 7,8364 % 0,07  
Frank 6,3437 6,3819 % -0,26  
Riyal 1,6205 1,6286 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.642 1.642 6,00  
Altın Gr. 322 322 0,75  
Cumhuriyet 2.131 2.163 30,00  
Tam 2.122 2.175 31,27  
Yarım 1.025 1.052 15,13  
Çeyrek 514 526 7,56  
Gümüş.Ons 17,18 17,21 0,04  
Gümüş Gr. 3,37 3,37 -0,00  
B. Petrol 52,61 52,61 0,75  
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