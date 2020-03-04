***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2020 16:25
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET MUTLU UYSAL GENEL MÜDÜR Üst Düzey Yönetici SANAYİ BOYALARI GRUP SATIŞ DİREKTÖRÜ
ALPER TORTOP MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ Finans Sektörü Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824196
BIST
17:11111.730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 522,38
|Açılış
|: 110.959
|
|Önceki Kapanış
|: 111.207
|
112.899
En Düşük
110.678
17:116,0929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0107
|Açılış
|: 6,1040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1470
|
6,1430
En Düşük
6,0637
17:116,7729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0530
|Açılış
|: 6,7720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8270
|
6,8556
En Düşük
6,7668
17:11321,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,88
|Açılış
|: 321,76
|
|Önceki Kapanış
|: 320,88
|
324,66
En Düşük
319,79
BIST En Aktif Hisseler
|GARFA
|5,01
|24.287.768
|% 19,86
|
|YKGYO
|3,30
|44.085.628
|% 18,71
|
|OZBAL
|2,07
|18.156.372
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,88
|3.750.623
|% 14,84
|
|NIBAS
|7,00
|3.671
|% 9,37
|
|SELGD
|1,43
|48.741
|% -9,49
|
|SAMAT
|2,20
|7.620.480
|% -7,17
|
|SAYAS
|3,24
|2.340.328
|% -5,54
|
|SONME
|5,78
|6.828.752
|% -5,40
|
|AVGYO
|1,99
|129.479.029
|% -5,24
|
|ASELS
|29,98
|1.572.704.819
|% -1,64
|
|THYAO
|11,86
|955.992.598
|% -2,95
|
|GARAN
|10,48
|561.404.709
|% 2,85
|
|KARSN
|1,92
|538.915.703
|% 1,05
|
|HALKB
|6,35
|379.936.162
|% -2,16
|
|KARSN
|1,92
|538.915.703
|% 1,05
|
|ODAS
|2,11
|333.041.193
|% -3,21
|
|EKGYO
|1,49
|204.522.029
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,57
|319.907.021
|% 0,39
|
|IHLGM
|1,34
|165.904.246
|% -2,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7973
|7,8364
|% 0,07
|
|Frank
|6,3437
|6,3819
|% -0,26
|
|Riyal
|1,6205
|1,6286
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|6,00
|
|Altın Gr.
|322
|322
|0,75
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|30,00
|
|Tam
|2.122
|2.175
|31,27
|
|Yarım
|1.025
|1.052
|15,13
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,56
|
|Gümüş.Ons
|17,18
|17,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,37
|-0,00
|
|B. Petrol
|52,61
|52,61
|0,75
|