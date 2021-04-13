***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.04.2021 17:23
***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesinde
Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,
Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca, üyeliklere Sn. Kemal Semerciler'in ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına,
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Cengiz Erol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cemre Ekici Bayram'ın atanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,
DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927530
BIST
18:051.378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.380
|
|Önceki Kapanış
|: 1.376
|
1.386
En Düşük
1.353
18:058,1331
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0164
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1300
|
8,1754
En Düşük
8,1065
18:059,7075
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0092
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7442
En Düşük
9,6646
18:05455,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,67
|Açılış
|: 455,56
|
|Önceki Kapanış
|: 454,05
|
458,54
En Düşük
450,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|369,60
|89.781.040
|% 10,00
|
|MTRKS
|49,56
|6.787.688
|% 9,99
|
|QUAGR
|21,90
|1.238.533
|% 9,99
|
|TKURU
|368,20
|4.719.138
|% 9,98
|
|DERHL
|7,72
|21.441.906
|% 9,97
|
|SAYAS
|30,78
|25.617.468
|% -10,00
|
|MERIT
|197,10
|799.312
|% -10,00
|
|ISKUR
|364.500,00
|364.500
|% -10,00
|
|UTPYA
|18,67
|1.219.412
|% -9,98
|
|SONME
|36,46
|1.561.633
|% -9,98
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|KRDMD
|7,37
|853.116.251
|% 0,41
|
|THYAO
|11,93
|722.332.508
|% -0,33
|
|KOZAL
|112,60
|657.707.729
|% 0,63
|
|EKGYO
|1,79
|587.043.856
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,08
|528.603.562
|% 0,48
|
|TSKB
|1,29
|318.424.892
|% -3,73
|
|GARAN
|6,70
|1.330.852.331
|% 1,21
|
|EREGL
|17,09
|2.088.554.724
|% 4,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1262
|8,1331
|% -0,20
|
|Euro
|9,7010
|9,7075
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,1353
|11,1912
|% -0,28
|
|Frank
|8,7771
|8,8300
|% -0,27
|
|Riyal
|2,1609
|2,1718
|% -0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|10,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|2,53
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|23,00
|
|Tam
|3.016
|3.094
|25,35
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,26
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,13
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,37
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,13
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,42
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.69 ) 1, 424
-
17:59
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, EUKYO, SAYAS
-
17:59XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 23 üstünde . İşlem hacmi 17, 792.00 milyon TL de
-
17:57DERHL
Yüzde 9.97 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 411, 460 adet işlem
-
17:56MTRKS
Yüzde 9.99 oranında artışla 49.56 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 387 adet işlem