***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DYOBY*** DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Seri II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (Tebliğ) yer alan hükümler çerçevesindeDenetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız iki üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın ve üyeliğine Sn. Kemal Semerciler'in atanmasına,Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca, üyeliklere Sn. Kemal Semerciler'in ve Sn. Cengiz Erol'un atanmasına,Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Tebliğ'e uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine dört üyeden oluşmasına ve başkanlığına Sn. Feyzi Onur Koca'nın, üyeliklere Sn. Cengiz Erol, Sn. Yılmaz Gökoğlu ve Sn. Cemre Ekici Bayram'ın atanmasına karar verilmiştir.Bilgilerinize arz ederiz.Saygılarımızla,DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/927530BIST