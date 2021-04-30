***DYOBY* *TCELL* *PETUN* *HEKTS* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
30.04.2021 09:31
***DYOBY******TCELL******PETUN******HEKTS******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DYOBY, PETUN, PNSUT, TCELL, HEKTS]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DYOBY.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,1140246 TL Teorik Fiyat: 11,376 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PETUN.E Pay Başına Brüt Temettü: 1,52 TL Teorik Fiyat: 23,82 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) PNSUT.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,465 TL Teorik Fiyat: 19,775 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TCELL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,3917859 TL Teorik Fiyat: 15,128 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HEKTS.E % 175,76924 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 8,393 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.) HEKTS.E % 102,13462 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,393 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933036
BIST
10:211.400
En Yüksek
|Değişim
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|: 1.399
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|Önceki Kapanış
|: 467,25
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470,68
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler10:21
|TIRE
|6,18
|1.554.981
|% 9,96
|
|BJKAS
|8,39
|44.874.924
|% 9,53
|
|SODSN
|30,48
|280.812
|% 9,25
|
|DIRIT
|5,00
|29.000
|% 8,93
|
|BASCM
|13,90
|159.572
|% 8,68
|
|KRTEK
|11,70
|26.041.279
|% -10,00
|
|IHGZT
|1,94
|623.031
|% -9,77
|
|TKURU
|245,00
|35.525
|% -8,03
|
|FENER
|26,76
|21.645.124
|% -7,02
|
|RALYH
|3,60
|342.432
|% -5,26
|
|EREGL
|19,40
|169.772.418
|% 0,73
|
|THYAO
|12,19
|136.120.483
|% 1,75
|
|GARAN
|7,25
|124.464.601
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,21
|119.419.271
|% 1,26
|
|PETKM
|6,77
|85.470.241
|% 1,04
|
|YKBNK
|2,10
|36.837.022
|% 0,00
|
|GARAN
|7,25
|124.464.601
|% 0,28
|
|KRDMD
|7,21
|119.419.271
|% 1,26
|
|PETKM
|6,77
|85.470.241
|% 1,04
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|EKGYO
|1,83
|21.192.495
|% 0,00
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|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2392
|8,2445
|% 0,51
|
|Euro
|9,9789
|9,9909
|% 0,27
|
|Sterlin
|11,4542
|11,5116
|% 0,49
|
|Frank
|9,0461
|9,1006
|% 0,68
|
|Riyal
|2,1936
|2,2046
|% 0,63
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-0,79
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,69
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,95
|25,99
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,89
|0,01
|
|B. Petrol
|67,79
|67,79
|-0,26
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