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***DYOBY* *TCELL* *PETUN* *HEKTS* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı

29.04.2021 16:51



***DYOBY******TCELL******PETUN******HEKTS******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DYOBY, HEKTS, PETUN, PNSUT, TCELL

30.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DYO BOYA DYOBY 0,1140246 0,0969209
PINAR ET VE UN PETUN 1,52 1,292
PINAR SUT PNSUT 0,465 0,39525
TURKCELL TCELL 0,3917859 0,333018

Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HEKTAS HEKTS 102,13462 175,76924 1,00 Kaydi Pay





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932408


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KONYA 956,00 31.673.306 % 10,00  
ALCAR 353,30 41.157.879 % 9,99  
BRYAT 367,10 27.565.937 % 9,98  
AYES 19,28 978.388 % 9,98  
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Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
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Gümüş.Ons 25,76 25,78 -0,43  
Gümüş Gr. 6,90 6,90 0,00  
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