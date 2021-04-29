***DYOBY* *TCELL* *PETUN* *HEKTS* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.04.2021 16:51
***DYOBY******TCELL******PETUN******HEKTS******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler DYOBY, HEKTS, PETUN, PNSUT, TCELL
30.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
DYO BOYA DYOBY 0,1140246 0,0969209
PINAR ET VE UN PETUN 1,52 1,292
PINAR SUT PNSUT 0,465 0,39525
TURKCELL TCELL 0,3917859 0,333018
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
HEKTAS HEKTS 102,13462 175,76924 1,00 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932408
BIST
17:031.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 13,06
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.386
|
1.407
En Düşük
1.391
17:038,2508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0621
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2519
En Düşük
8,1390
17:0310,0099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0286
En Düşük
9,8754
17:03465,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,73
|Açılış
|: 465,47
|
|Önceki Kapanış
|: 469,20
|
472,20
En Düşük
464,93
BIST En Aktif Hisseler17:03
|CMBTN
|259,60
|11.229.993
|% 10,00
|
|KONYA
|956,00
|31.673.306
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.157.879
|% 9,99
|
|BRYAT
|367,10
|27.565.937
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.396.399
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.270.977
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|BNTAS
|6,16
|86.804.871
|% -8,74
|
|GARAN
|7,21
|872.605.104
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|647.723.546
|% 3,07
|
|EREGL
|19,10
|561.309.656
|% 0,84
|
|SASA
|36,72
|397.048.048
|% 0,88
|
|KRDMD
|7,11
|375.921.692
|% 1,28
|
|YKBNK
|2,10
|278.204.473
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|872.605.104
|% 1,26
|
|PETKM
|6,72
|647.723.546
|% 3,07
|
|AKBNK
|4,88
|359.187.090
|% 0,62
|
|TSKB
|1,25
|76.928.848
|% 3,31
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2453
|8,2508
|% 0,76
|
|Euro
|10,0022
|10,0099
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,4457
|11,5031
|% 0,53
|
|Frank
|9,0000
|9,0542
|% 0,33
|
|Riyal
|2,1891
|2,2001
|% 0,54
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-23,39
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,76
|25,78
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,00
|
|B. Petrol
|68,30
|68,30
|1,52
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 12 artarak (% 0.84 ) 1, 210
-
17:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRYAT, SAMAT, AYES, BJKAS, CMBTN, KONYA, ALCAR, RYSAS, DZGYO
-
17:16
VAKFN, GLRYH, EGEEN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
BURVA, DOBUR, SNPAM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:16
Bu seansda işlem gören 211 hisse senedinden 140 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 65 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 6 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem