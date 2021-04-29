***DYOBY* *TCELL* *PETUN* *HEKTS* *PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***DYOBY******TCELL******PETUN******HEKTS******PNSUT*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler DYOBY, HEKTS, PETUN, PNSUT, TCELL30.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaDYO BOYA DYOBY 0,1140246 0,0969209PINAR ET VE UN PETUN 1,52 1,292PINAR SUT PNSUT 0,465 0,39525TURKCELL TCELL 0,3917859 0,333018Sermaye Artırımı/AzaltımıPay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği AçıklamaHEKTAS HEKTS 102,13462 175,76924 1,00 Kaydi Payhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932408BIST