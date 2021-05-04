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***DYOBY* *TCELL* *PETUN* *PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme

04.05.2021 17:47



***DYOBY******TCELL******PETUN******PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )

Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler DYOBY, PETUN, PNSUT, TCELL

Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAYASAS91E0 DYOBY Nakit Temettü Ödeme 9,69209 11,40246 04/05/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. TRAPETUN91A5 PETUN Nakit Temettü Ödeme 129,2 152 04/05/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRAPNSUT91A5 PNSUT Nakit Temettü Ödeme 39,525 46,5 04/05/2021 TRY
PAY SENEDİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 TCELL Nakit Temettü Ödeme 33,3018 39,17859 04/05/2021 TRY




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934468


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