***DYOBY* *TCELL* *PETUN* *PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme
04.05.2021 17:47
***DYOBY******TCELL******PETUN******PNSUT*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Pay Mali Hak Kullanım İşlemi - Nakit Ödeme )
Özet Bilgi Hak Kullanım İşlemleri
İlgili Şirketler DYOBY, PETUN, PNSUT, TCELL
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
KIYMET TÜRÜ ISIN KOD AÇIKLAMA ISIN KOD BORSA KODU İŞLEM TİPİ TEMETTÜ NET ORAN % TEMETTÜ BRÜT ORAN ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN NAKİT ÖDEME TARİHİ PARA BİRİMİ AÇIKLAMA
PAY SENEDİ DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TRAYASAS91E0 DYOBY Nakit Temettü Ödeme 9,69209 11,40246 04/05/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. TRAPETUN91A5 PETUN Nakit Temettü Ödeme 129,2 152 04/05/2021 TRY
PAY SENEDİ PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. TRAPNSUT91A5 PNSUT Nakit Temettü Ödeme 39,525 46,5 04/05/2021 TRY
PAY SENEDİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TRATCELL91M1 TCELL Nakit Temettü Ödeme 33,3018 39,17859 04/05/2021 TRY
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934468
BIST
18:051.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 3,75
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.425
En Düşük
1.409
18:058,3195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0049
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3728
En Düşük
8,2980
18:0510,0199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0091
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0673
En Düşük
9,9699
18:05477,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,20
|Açılış
|: 477,19
|
|Önceki Kapanış
|: 475,99
|
478,78
En Düşük
474,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MTRKS
|42,24
|120.831.655
|% 10,00
|
|ISBIR
|7.700,00
|2.776.000
|% 10,00
|
|UTPYA
|28,60
|1.119.754
|% 10,00
|
|LUKSK
|62,15
|5.080.684
|% 10,00
|
|YESIL
|85,85
|3.832.259
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,17
|47.628.402
|% -10,00
|
|UZERB
|45,42
|515.291
|% -9,97
|
|EMNIS
|25,16
|1.555.813
|% -9,95
|
|KSTUR
|297,50
|1.324.175
|% -9,93
|
|AYEN
|7,56
|31.232.568
|% -9,89
|
|EREGL
|19,44
|1.044.017.324
|% -1,07
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|KOZAL
|117,40
|929.116.666
|% 2,09
|
|THYAO
|12,60
|740.161.095
|% -0,16
|
|GARAN
|7,25
|1.015.015.866
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|253.392.255
|% 0,65
|
|PETKM
|6,74
|937.441.990
|% -2,03
|
|YKBNK
|2,08
|239.818.134
|% -0,48
|
|KRDMD
|7,71
|584.418.961
|% 1,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3191
|8,3225
|% -0,02
|
|Euro
|9,9848
|9,9973
|% -0,13
|
|Sterlin
|11,5287
|11,5865
|% 0,05
|
|Frank
|9,0674
|9,1221
|% -0,09
|
|Riyal
|2,2117
|2,2228
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|4,75
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,27
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,07
|7,08
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,00
|69,00
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TGSAS
Yüzde 6.32 oranında artışla 12.79 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 270 adet işlem
-
17:56DERHL
Yüzde 7.44 oranında artışla 8.66 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 660, 224 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 422 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 43 üstünde . İşlem hacmi 14, 289.00 milyon TL de
-
17:53YGYO
Yüzde 6.19 oranında artışla 1.20 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 758, 885 adet işlem
-
17:52BAGFS
Yüzde 5.81 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 826, 797 adet işlem