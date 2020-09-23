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***DZGYO* *AKTIF* *BRKVY* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme

23.09.2020 17:20
GÜNCEL HABERLER



***DZGYO******AKTIF******BRKVY******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )

Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler AKTIF, BRKVY, DZGYO, TATGD

Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem Türü
AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT292019 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/09/2020 İtfa
BİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO92013 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2020 İtfa
TAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD230322T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRD230920T24 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 İtfa
TCMB TRD230920T24 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme
TCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri Ödeme

Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876321


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ADESE 2,31 483.304.336 % 10,00  
MRSHL 314,60 35.981.254 % 10,00  
PKENT 890,10 513.800 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Gr. 463 463 -5,53  
Cumhuriyet 3.080 3.127 -49,00  
Tam 3.069 3.146 -46,31  
Yarım 1.484 1.522 -22,40  
Çeyrek 744 761 -11,20  
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