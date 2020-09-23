***DZGYO* *AKTIF* *BRKVY* *TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme









***DZGYO******AKTIF******BRKVY******TATGD*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri )Özet Bilgi Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleriİlgili Şirketler AKTIF, BRKVY, DZGYO, TATGDMerkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.İHRAÇÇI ÜYE Ünvan İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu ISIN Kod Kıymet Türü Nakit Ödeme Tarihi İşlem TürüAKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. AFBN TRPAKT292019 VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET 23/09/2020 İtfaBİRİKİM VARLIK YÖNETİM A.Ş. BRKVY TRFBVYS32112 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeDENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. DZGYO TRFDZYO92013 FİNANSMAN BONOSU 23/09/2020 İtfaTAT GIDA SANAYİ A.Ş. TATGD TRSTATK62115 ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD220921T16 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD230322T10 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRD230920T24 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 İtfaTCMB TRD230920T24 HAZİNE KİRA SERTİFİKASI (TRY) 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT180924T11 DEVLET TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT200324T13 DEVLET TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeTCMB TRT220921T18 DEVLET TAHVİLİ 23/09/2020 Kupon\Getiri ÖdemeBilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876321BIST