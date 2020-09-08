***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
08.09.2020 09:16
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.BE (Kaydi Pay, Miktar: 34.309,638 TL nominal, Aracı: DZY, Kapanış Tarihi : 09.09.2020) Maksimum Emir Değeri: 100.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873873
BIST
10:321.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,67
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:327,4721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0177
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4721
En Düşük
7,4364
10:328,8301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8301
En Düşük
8,7918
10:32463,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,61
|Açılış
|: 463,93
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|10.164.228
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|KLGYO
|7,05
|43.210.520
|% 9,98
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|4.876.873
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|KENT
|377,00
|3.195.971
|% -9,92
|
|GSRAY
|4,29
|246.824.850
|% 8,33
|
|FENER
|44,54
|186.760.234
|% 9,38
|
|TSPOR
|6,31
|157.769.416
|% 6,59
|
|BJKAS
|3,93
|122.379.014
|% 7,38
|
|THYAO
|10,90
|121.076.384
|% 1,30
|
|GSRAY
|4,29
|246.824.850
|% 8,33
|
|EKGYO
|1,85
|77.636.883
|% 1,65
|
|BJKAS
|3,93
|122.379.014
|% 7,38
|
|YGYO
|0,94
|27.649.826
|% 2,17
|
|TSPOR
|6,31
|157.769.416
|% 6,59
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4684
|7,4721
|% 0,24
|
|Euro
|8,8241
|8,8301
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7767
|9,8257
|% -0,05
|
|Frank
|8,1037
|8,1525
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9849
|1,9949
|% 0,22
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,18
|
|Altın Gr.
|463
|464
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,14
|
Seans Raporu
10:32
daha fazla
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10:42ARENA
Yüzde 4.06 oranında artışla 35.90 lira fiyatla işlem gören hissede 367, 209 adet işlem
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10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, MGROS, KRDMD
-
10:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, EREGL, EKGYO
-
10:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 07 artarak (% 0.40 ) 1, 012
-
10:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TKURU, ARTI, UZERB, COSMO, KSTUR, YONGA, GOODY, MERIT, EMNIS, SUMAS