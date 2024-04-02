***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.04.2024 10:43
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.NSE (Ana Pazar), Alıcı Üye: DZY Satıcı Üye: DZY (Fiyat: 4,91 TL , Miktar: 299.678.561 adet). İşlem gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265544
BIST
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13:429.173
En Düşük
|Değişim
|: 0,17%
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|Açılış
|: 9.186
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|Önceki Kapanış
|: 9.158
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9.137
En Yüksek
9.266
13:4232,2299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0514
|Açılış
|: 32,4000
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|Önceki Kapanış
|: 32,3000
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32,3648
En Düşük
32,0046
13:4234,6649
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0109
|Açılış
|: 34,7500
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|Önceki Kapanış
|: 34,7000
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En Düşük
34,3686
13:422.341,73
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 2.341,66
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|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
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2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:40
|KARTN
|154,00
|38.973.112
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|97.116.694
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|226.931.698
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.146.188
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.241.561
|% -9,96
|
|SELVA
|15,49
|271.415.331
|% -9,15
|
|POLHO
|15,19
|271.909.997
|% -9,04
|
|SEKUR
|13,58
|31.633.711
|% -7,30
|
|THYAO
|304,25
|5.260.802.512
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|KCHOL
|213,40
|2.185.326.597
|% 2,01
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|ZOREN
|6,12
|1.416.536.275
|% -0,16
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|EKGYO
|9,23
|672.379.535
|% -0,22
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2121
|32,2238
|% 0,14
|
|Euro
|34,6369
|34,6556
|% -0,06
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5603
|35,7385
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,59
|25,62
|% 0,66
|
|Platin
|917,47
|918,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,94
|1.027,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,06
|89,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.260,43
|2.260,75
|% 0,66
|