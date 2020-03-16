***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
16.03.2020 16:50
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/01/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDZYO62016
Nominal Değer (TL)
132.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
13/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
18/03/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
12/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829432
BIST
17:1187.487
En Yüksek
|Değişim
|: -8,49%
|| -8.118,52
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
17:116,4062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 0,0767
|Açılış
|: 6,4080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4229
En Düşük
6,2780
17:117,1264
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0934
|Açılış
|: 7,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1717
En Düşük
6,9931
17:11302,94
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -8,45
|Açılış
|: 302,94
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|IDGYO
|2,19
|1.041.480
|% 3,79
|
|ISKUR
|288.000,00
|581.000
|% 2,13
|
|KUYAS
|1,08
|11.810.096
|% 1,89
|
|RTALB
|2,74
|88.646.225
|% 0,37
|
|TRKCM
|2,52
|25.708.498
|% -10,00
|
|VESTL
|8,91
|23.490.752
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|31.565.154
|% -10,00
|
|ALCTL
|11,34
|9.956.681
|% -10,00
|
|MAVI
|37,80
|4.839.734
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|671.482.314
|% -9,98
|
|THYAO
|8,26
|612.715.051
|% -9,63
|
|GARAN
|8,15
|522.896.560
|% -9,54
|
|YKBNK
|2,02
|209.708.921
|% -8,60
|
|ECILC
|3,66
|207.954.090
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,02
|209.708.921
|% -8,60
|
|EKGYO
|1,10
|86.836.502
|% -8,33
|
|ODAS
|1,25
|94.192.582
|% -9,42
|
|THYAO
|8,26
|612.715.051
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,86
|63.653.165
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8295
|7,8688
|% 1,06
|
|Frank
|6,7451
|6,7858
|% 1,80
|
|Riyal
|1,7012
|1,7098
|% 1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.469
|1.470
|-60,63
|
|Altın Gr.
|302
|302
|-9,43
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.024
|2.078
|-45,22
|
|Yarım
|978
|1.005
|-21,87
|
|Çeyrek
|491
|503
|-10,93
|
|Gümüş.Ons
|12,52
|12,56
|-2,18
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,41
|
|B. Petrol
|30,22
|30,22
|-3,63
|
Seans Raporu
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17:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10072, 59 kaybederek (% -8.69 ) 105, 776
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17:22XU100
Endeks 87, 281 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 71 altında . İşlem hacmi 5, 284.00 milyon TL de
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17:17XU100
Endeks 87, 485 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -8, 49 altında . İşlem hacmi 5, 208.00 milyon TL de
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17:12
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, PGSUS, ASELS
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17:12XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7658, 95 kaybederek (% -8.42 ) 83, 321