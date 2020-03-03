***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.03.2020 10:48
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823823
BIST
12:10109.950
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.640,13
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.996
En Düşük
108.881
12:106,2038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0436
|Açılış
|: 6,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1592
12:106,8929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0328
|Açılış
|: 6,8940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8589
12:10318,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 4,83
|Açılış
|: 318,83
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|6,21
|5.925
|% 15,00
|
|OYAYO
|5,12
|6.110.669
|% 14,80
|
|SONME
|6,05
|3.965.503
|% 13,72
|
|RALYH
|9,30
|47
|% 12,05
|
|AKSUE
|11,25
|3.584.503
|% 10,95
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|UZERB
|2,00
|5.042
|% -4,76
|
|ASELS
|29,10
|311.576.097
|% 3,05
|
|THYAO
|12,04
|291.570.773
|% 2,03
|
|GARAN
|9,85
|214.851.200
|% 2,93
|
|KARSN
|1,94
|194.313.788
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,36
|149.573.826
|% 6,25
|
|IHLGM
|1,36
|149.573.826
|% 6,25
|
|KARSN
|1,94
|194.313.788
|% -1,52
|
|IHYAY
|1,17
|112.118.633
|% 9,35
|
|IHLAS
|0,82
|61.916.984
|% 6,49
|
|YKBNK
|2,51
|146.658.901
|% 5,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9026
|7,9422
|% 0,79
|
|Frank
|6,4532
|6,4921
|% 1,02
|
|Riyal
|1,6496
|1,6579
|% 0,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,31
|
|Altın Gr.
|319
|319
|4,83
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.104
|2.156
|-0,90
|
|Yarım
|1.017
|1.043
|-0,44
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|16,75
|16,80
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,80
|52,80
|0,90
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