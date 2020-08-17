***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.08.2020 10:50
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869306
BIST
15:121.085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,20
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
15:127,3957
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0386
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3968
En Düşük
7,3558
15:128,7701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0562
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
15:12465,26
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 5,15
|Açılış
|: 465,26
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,26
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler15:12
|HUBVC
|16,94
|65.926.693
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.193.380
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.677.840
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|65.219.891
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.998.228
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,70
|10.298.193
|% -7,84
|
|GARAN
|6,95
|738.850.496
|% 2,51
|
|RTALB
|50,30
|624.687.422
|% 6,34
|
|EKGYO
|1,93
|606.432.147
|% 0,00
|
|KLGYO
|8,43
|575.882.838
|% 0,60
|
|KRDMD
|2,80
|498.763.646
|% 2,56
|
|EKGYO
|1,93
|606.432.147
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,80
|498.763.646
|% 2,56
|
|YKBNK
|2,10
|255.151.273
|% 1,45
|
|GARAN
|6,95
|738.850.496
|% 2,51
|
|PETKM
|3,76
|372.562.075
|% 4,16
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3924
|7,3957
|% 0,52
|
|Euro
|8,7643
|8,7701
|% 0,64
|
|Sterlin
|9,6442
|9,6926
|% 0,48
|
|Frank
|8,1091
|8,1579
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9660
|1,9759
|% 0,52
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.954
|9,18
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,19
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.074
|3.151
|16,84
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|8,14
|
|Çeyrek
|745
|762
|4,08
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,96
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,64
|44,64
|-0,16
|