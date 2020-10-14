***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.10.2020 13:10
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881495
BIST
14:331.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.177
|
|Önceki Kapanış
|: 1.175
|
1.184
En Düşük
1.173
14:337,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0292
|Açılış
|: 7,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9330
|
7,9591
En Düşük
7,9010
14:339,3381
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0322
|Açılış
|: 9,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3429
En Düşük
9,2816
14:33485,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,32
|Açılış
|: 485,87
|
|Önceki Kapanış
|: 481,55
|
486,03
En Düşük
480,20
BIST En Aktif Hisseler14:33
|TRCAS
|5,28
|127.094.155
|% 10,00
|
|ESEN
|12,43
|970.112
|% 10,00
|
|YBTAS
|15.400,00
|531.400
|% 10,00
|
|KERVN
|2,42
|6.135.760
|% 10,00
|
|POLTK
|356,60
|2.290.549
|% 9,99
|
|AVOD
|9,00
|63.267.299
|% -10,00
|
|TKURU
|361,10
|1.201.741
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,74
|1.255.528
|% -10,00
|
|EGCYO
|1,80
|1.298.214
|% -10,00
|
|BALAT
|10,72
|6.589.897
|% -9,99
|
|PETKM
|4,89
|3.785.906.968
|% 7,71
|
|TUPRS
|84,70
|1.868.125.678
|% 5,61
|
|ODAS
|3,77
|1.482.854.041
|% 6,20
|
|ZOREN
|3,05
|1.194.733.672
|% 9,32
|
|GARAN
|7,08
|682.504.411
|% -0,14
|
|PETKM
|4,89
|3.785.906.968
|% 7,71
|
|ODAS
|3,77
|1.482.854.041
|% 6,20
|
|ZOREN
|3,05
|1.194.733.672
|% 9,32
|
|EKGYO
|1,89
|557.974.790
|% -1,05
|
|TSKB
|1,17
|283.916.165
|% 2,63
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9440
|7,9483
|% 0,37
|
|Euro
|9,3294
|9,3381
|% 0,35
|
|Sterlin
|10,2758
|10,3273
|% 0,62
|
|Frank
|8,6555
|8,7076
|% 0,40
|
|Riyal
|2,1109
|2,1215
|% 0,29
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|9,88
|
|Altın Gr.
|485
|485
|3,77
|
|Cumhuriyet
|3.211
|3.260
|27,00
|
|Tam
|3.199
|3.278
|23,05
|
|Yarım
|1.546
|1.586
|11,16
|
|Çeyrek
|776
|793
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,19
|6,19
|0,05
|
|B. Petrol
|42,35
|42,35
|-0,09
|
Seans Raporu
14:33
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14:47DAGHL
Yüzde 9.99 oranında artışla 14.64 lira fiyatla işlem gören hissede 180, 995 adet işlem
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14:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, YBTAS, OZRDN, POLTK, IZFAS, KSTUR, KERVN, YONGA, EUYO, MERIT
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14:46
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TKURU, MERKO, UZERB, PENGD, COSMO, DIRIT, EGCYO, BALAT, IHGZT, IDGYO
-
14:46
EGCEY, ISBIR, OZBAL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:46
IDEAS, BASCM, TLMAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında