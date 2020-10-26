***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2020 13:40
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883712
BIST
15:311.160
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -31,07
|Açılış
|: 1.184
|
|Önceki Kapanış
|: 1.191
|
1.184
En Düşük
1.157
15:318,0837
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 0,1166
|Açılış
|: 8,0670
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9620
|
8,0837
En Düşük
7,9313
15:319,5531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1039
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,5548
En Düşük
9,4241
15:31494,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 7,49
|Açılış
|: 494,69
|
|Önceki Kapanış
|: 487,20
|
494,90
En Düşük
484,83
BIST En Aktif Hisseler15:31
|RTALB
|49,52
|261.133.287
|% 10,00
|
|KARTN
|1.362,00
|169.121.139
|% 10,00
|
|EGCYO
|1,76
|496.718
|% 10,00
|
|ROYAL
|3,63
|1.658.754
|% 10,00
|
|LINK
|48,48
|5.905.737
|% 9,98
|
|CEOEM
|7,20
|90.611.098
|% -10,00
|
|POLHO
|3,69
|83.241.826
|% -10,00
|
|ATEKS
|18,36
|1.890.647
|% -10,00
|
|PENGD
|4,95
|32.607.143
|% -10,00
|
|POLTK
|423,00
|569.922
|% -10,00
|
|TSKB
|1,82
|1.863.501.810
|% 0,00
|
|ECILC
|7,48
|1.025.460.841
|% 4,62
|
|GARAN
|6,87
|762.946.934
|% -2,83
|
|SISE
|6,49
|643.689.118
|% -4,70
|
|FENER
|37,40
|621.830.380
|% -1,48
|
|TSKB
|1,82
|1.863.501.810
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,83
|464.091.917
|% -2,14
|
|EKGYO
|1,73
|339.863.161
|% -4,95
|
|KRDMD
|3,43
|526.326.600
|% -1,44
|
|YKBNK
|2,13
|304.189.944
|% -4,05
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0807
|8,0837
|% 1,46
|
|Euro
|9,5464
|9,5531
|% 1,10
|
|Sterlin
|10,4985
|10,5511
|% 1,31
|
|Frank
|8,8667
|8,9201
|% 1,03
|
|Riyal
|2,1461
|2,1569
|% 1,33
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|1,44
|
|Altın Gr.
|494
|495
|7,30
|
|Cumhuriyet
|3.263
|3.312
|55,00
|
|Tam
|3.254
|3.334
|44,49
|
|Yarım
|1.573
|1.613
|21,52
|
|Çeyrek
|789
|806
|10,76
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,00
|
|B. Petrol
|41,21
|41,21
|-0,86
|