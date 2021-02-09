***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.02.2021 11:47
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [DZGYO]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908558
BIST
15:041.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 14,52
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:047,0863
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0131
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:048,5820
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0497
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:04420,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,66
|Açılış
|: 420,12
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:02
|ERBOS
|60,50
|129.212.993
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.342.168
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.696.624
|% 9,99
|
|DIRIT
|10,91
|5.115.874
|% 9,98
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|143,80
|2.601.676.158
|% 6,99
|
|GARAN
|10,26
|1.891.168.262
|% 4,27
|
|EKGYO
|2,60
|1.819.323.914
|% -3,35
|
|PETKM
|5,34
|1.192.648.040
|% 2,89
|
|SISE
|7,77
|1.184.922.241
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,60
|1.819.323.914
|% -3,35
|
|YKBNK
|2,98
|798.362.455
|% 2,05
|
|TSKB
|1,82
|485.465.781
|% 1,11
|
|DOHOL
|3,57
|844.887.541
|% -2,46
|
|PETKM
|5,34
|1.192.648.040
|% 2,89
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0845
|7,0867
|% 0,19
|
|Euro
|8,5775
|8,5827
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,7311
|9,7799
|% 0,36
|
|Frank
|7,8983
|7,9459
|% 0,69
|
|Riyal
|1,8834
|1,8928
|% 0,12
|
|15:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.844
|13,81
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,70
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.840
|20,00
|
|Tam
|2.781
|2.852
|17,35
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|8,40
|
|Çeyrek
|674
|690
|4,19
|
|Gümüş.Ons
|27,59
|27,62
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,09
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|-0,15
|