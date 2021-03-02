***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.03.2021 11:48
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914440
BIST
11:371.533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,11
|Açılış
|: 1.526
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.537
En Düşük
1.519
11:377,3128
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2400
|
7,3516
En Düşük
7,2702
11:378,7882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,8387
En Düşük
8,7606
11:37403,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,27
|Açılış
|: 403,95
|
|Önceki Kapanış
|: 404,21
|
407,35
En Düşük
400,31
BIST En Aktif Hisseler11:36
|SUMAS
|79,20
|197.921
|% 10,00
|
|ROYAL
|4,07
|614.725
|% 10,00
|
|DYOBY
|15,97
|63.695.472
|% 9,99
|
|KENT
|358,90
|1.481.180
|% 9,99
|
|VAKFN
|19,48
|446.326
|% 9,99
|
|CASA
|203,50
|956.654
|% -10,00
|
|OSMEN
|36,66
|91.100
|% -9,93
|
|UMPAS
|1,28
|72.586
|% -8,57
|
|EKIZ
|7,33
|72.259
|% -8,38
|
|TACTR
|25,10
|27.861
|% -7,04
|
|THYAO
|14,93
|2.766.910.344
|% 8,19
|
|PGSUS
|93,75
|672.747.338
|% 5,93
|
|EKGYO
|2,38
|591.560.971
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,06
|570.993.760
|% 2,32
|
|KOZAL
|130,90
|567.692.183
|% -3,96
|
|EKGYO
|2,38
|591.560.971
|% 1,28
|
|THYAO
|14,93
|2.766.910.344
|% 8,19
|
|SKBNK
|1,38
|186.991.194
|% -1,43
|
|PETKM
|5,45
|452.029.757
|% 1,30
|
|KRDMD
|7,06
|570.993.760
|% 2,32
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3032
|7,3072
|% 0,15
|
|Euro
|8,7754
|8,7819
|% -0,10
|
|Sterlin
|10,1183
|10,1690
|% -0,04
|
|Frank
|7,9349
|7,9827
|% -0,08
|
|Riyal
|1,9427
|1,9525
|% 0,20
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.721
|-2,94
|
|Altın Gr.
|404
|405
|0,29
|
|Cumhuriyet
|2.697
|2.738
|-98,00
|
|Tam
|2.685
|2.755
|-92,97
|
|Yarım
|1.298
|1.332
|-44,97
|
|Çeyrek
|651
|666
|-22,49
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,13
|-0,09
|
|B. Petrol
|62,98
|62,98
|-0,71
|
Seans Raporu
11:36
daha fazla
-
11:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.43 ) 1, 340
-
11:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, ROYAL, KONTR, SUMAS, DYOBY, UFUK, DAGHL, GOZDE, VAKFN
-
11:51
ITTFH, ISKUR, DAGHL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:51
RODRG, TACTR, ISATR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:51
Bu seansda işlem gören 219 hisse senedinden 100 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 104 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 15 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem