***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.12.2021 10:04
***DZGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
DZGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987328
BIST
17:211.869
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,98
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.855
17:2113,5458
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 0,3635
|Açılış
|: 13,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,6134
En Düşük
13,0111
17:2115,4113
En Yüksek
|Değişim
|: 3,24%
|| 0,4843
|Açılış
|: 15,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,4566
En Düşük
14,6962
17:21795,68
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 27,08
|Açılış
|: 795,68
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
799,63
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler17:21
|MAALT
|277,40
|12.176.565
|% 9,99
|
|DMSAS
|9,73
|70.526.811
|% 9,94
|
|MARKA
|4,21
|5.708.659
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|6.395.650
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.794.688
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|54.252.050
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|RALYH
|13,10
|55.655.819
|% -6,36
|
|IHAAS
|9,23
|45.525.294
|% -6,01
|
|VANGD
|4,54
|20.801.859
|% -5,02
|
|GARAN
|11,27
|1.321.032.634
|% -1,66
|
|EREGL
|28,54
|1.249.504.012
|% 0,63
|
|THYAO
|20,18
|1.115.977.486
|% 0,20
|
|SISE
|13,53
|909.144.335
|% 0,45
|
|SASA
|53,55
|679.821.629
|% -1,65
|
|GARAN
|11,27
|1.321.032.634
|% -1,66
|
|YKBNK
|3,37
|385.155.266
|% -3,16
|
|EKGYO
|2,16
|213.706.540
|% -1,37
|
|TSKB
|1,45
|132.289.692
|% 0,69
|
|SISE
|13,53
|909.144.335
|% 0,45
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5418
|13,5458
|% 2,76
|
|Euro
|15,3798
|15,4113
|% 3,24
|
|Sterlin
|18,2480
|18,3395
|% 3,07
|
|Frank
|14,7885
|14,8776
|% 3,18
|
|Riyal
|3,5987
|3,6167
|% 3,00
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.826
|8,73
|
|Altın Gr.
|798
|798
|29,35
|
|Cumhuriyet
|5.255
|5.334
|177,00
|
|Tam
|5.227
|5.364
|178,61
|
|Yarım
|2.527
|2.595
|86,40
|
|Çeyrek
|1.267
|1.297
|43,20
|
|Gümüş.Ons
|23,25
|23,27
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,13
|10,14
|0,37
|
|B. Petrol
|78,56
|78,56
|-0,97
|
Seans Raporu
17:21
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