***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2022 11:07
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2022 - 31.12.2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
--
Tescil Tarihi
--
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
--
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 15.03.2022 tarihli toplantısında
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.‘nin 2022 yılı hesap dönemindeki düzenlenecek mali tablolarının bağımsız denetimi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu üye şirketi) denetim firması ile Bağımsız Denetim sözleşmesi imzalanmasına, söz konusu kararın yapılacak olan Genel Kurul Toplantısı'nda Genel Kurul‘un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010504
BIST
11:172.089
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,45
|Açılış
|: 2.087
|
|Önceki Kapanış
|: 2.088
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2.095
En Düşük
2.084
11:1714,7997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0198
|Açılış
|: 14,7500
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|Önceki Kapanış
|: 14,7500
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14,8454
En Düşük
14,7660
11:1716,2990
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1107
|Açılış
|: 16,2400
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|Önceki Kapanış
|: 16,1600
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16,3517
En Düşük
16,1706
11:17916,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -11,31
|Açılış
|: 916,61
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|Önceki Kapanış
|: 927,92
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931,64
En Düşük
915,50
BIST En Aktif Hisseler11:15
|TSPOR
|5,73
|230.174.462
|% 9,98
|
|FENER
|28,58
|76.220.119
|% 8,18
|
|HLGYO
|1,85
|55.552.619
|% 7,56
|
|GSRAY
|3,21
|55.957.897
|% 7,36
|
|MEPET
|2,71
|13.190.076
|% 6,69
|
|GRSEL
|9,09
|208.113.306
|% -7,90
|
|KRSTL
|5,81
|427.912
|% -6,14
|
|EUYO
|3,02
|809.193
|% -4,13
|
|PKENT
|347,20
|8.964.048
|% -3,85
|
|PEKGY
|1,00
|9.126.240
|% -3,85
|
|KRDMD
|15,02
|893.330.191
|% 1,62
|
|GARAN
|11,89
|695.884.395
|% 0,25
|
|EREGL
|34,70
|614.913.890
|% 0,87
|
|FROTO
|269,00
|591.761.636
|% 0,30
|
|THYAO
|26,64
|503.832.446
|% 0,08
|
|YKBNK
|3,77
|259.209.612
|% 0,53
|
|ODAS
|1,57
|101.185.372
|% 1,95
|
|KRDMD
|15,02
|893.330.191
|% 1,62
|
|GARAN
|11,89
|695.884.395
|% 0,25
|
|DOHOL
|3,32
|190.263.726
|% -0,30
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7909
|14,7989
|% 0,13
|
|Euro
|16,2689
|16,2972
|% 0,67
|
|Sterlin
|19,2208
|19,3172
|% 0,25
|
|Frank
|15,7147
|15,8094
|% 0,15
|
|Riyal
|3,9303
|3,9500
|% -0,02
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-20,82
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|6.156
|6.249
|-18,00
|
|Tam
|6.114
|6.268
|-61,47
|
|Yarım
|2.955
|3.032
|-29,74
|
|Çeyrek
|1.482
|1.516
|-14,87
|
|Gümüş.Ons
|24,73
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,76
|11,78
|-0,15
|
|B. Petrol
|101
|101
|-6,03
|
Seans Raporu
11:15
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16:50DOHOL
Yüzde 4.49 oranında artışla 3.26 lira fiyatla işlem gören hissede 198, 560, 497 adet işlem
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16:49DOAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 52.25 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 899, 989 adet işlem
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16:48MEPET
Yüzde 10.00 oranında artışla 2.31 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 633, 010 adet işlem
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16:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, KOZAL
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16:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 77 artarak (% 1.02 ) 1, 866