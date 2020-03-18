***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
18.03.2020 18:12
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Etimesgut Eryaman Mah. 46477 Ada 1 Parselde "Metrokent Çarşı"nın 2019 yılsonu Değerleme Raporu-Revize.
Rapor Tarihi
17.03.2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun, III-48.1 sayılı "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği" ile III-62.3 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ" ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yaptığı inceleme sonucunda
Şirketimiz portföyünde yer alan '' Ankara Etimesgut Eryaman Mah. 46477 Ada 1 Parsel Metrokent Çarşı'da 24 adet Bağımsız Bölüme" ilişkin gayrimenkullerle ilgili olarak Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan ve 24.12.2019 tarihinde KAP'ta ilan edilen 2019 yılsonu değerleme raporu, Kurul tarafından değerleme şirketine hitaben iletilen 05.03.2020 tarih ve 12233903-340.99-E.2596 sayılı yazı ile revize edilmesi talep edilmiştir.
Kurul talebine istinaden, Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 17.03.2020 tarihli hazırlanan değerleme raporunun revize edilmiş hali ekte yer almaktadır.
Revize raporlarda gayrimenkullerin ekspertiz değerlerine ilişkin herhangi bir değer değişimi olmayıp, revizeler Vizyon Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından ilgili mevzuata uyum çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830523
BIST
18:0585.577
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -1.201,08
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
18:056,4840
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0854
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4840
En Düşük
6,3873
18:057,0105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0260
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0025
18:05309,31
En Yüksek
|Değişim
|: -1,66%
|| -5,21
|Açılış
|: 309,32
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,09
BIST En Aktif Hisseler
|ADANA
|6,82
|11.360.344
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.679.151
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|1.389.183
|% 10,00
|
|ISBTR
|28.891,20
|1.018.305
|% 10,00
|
|AYCES
|5,86
|587.589
|% 9,94
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|PINSU
|1,80
|9.286.565
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|29.014
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|132.977
|% -9,98
|
|KLMSN
|12,29
|9.541.700
|% -9,96
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ASELS
|21,74
|786.809.225
|% -1,09
|
|GARAN
|8,00
|709.657.866
|% -4,65
|
|ISCTR
|5,00
|382.971.844
|% -3,66
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|YKBNK
|1,98
|314.145.205
|% -3,41
|
|THYAO
|7,90
|1.054.692.643
|% -1,00
|
|ODAS
|1,20
|148.227.237
|% 1,69
|
|TSPOR
|2,43
|252.183.509
|% -10,00
|
|IHLGM
|0,77
|67.692.710
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5044
|7,5420
|% -2,39
|
|Frank
|6,6316
|6,6715
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7212
|1,7299
|% 1,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|-40,44
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,84
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,91
|11,94
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|2,49
|2,50
|-0,11
|
|B. Petrol
|25,38
|25,38
|-3,35
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EREGL, SISE
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -267, 81 kaybederek (% -0.32 ) 82, 776
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KRSAN, YAPRK, SEYKM, BALAT, DARDL, MZHLD, EGCYH, ISBIR, ORMA, UZERB
-
17:59
AYCES, YBTAS, KLGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
PINSU, ORMA, YAYLA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında