***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiMuğla İli, Bodrum İlçesi, Eskiçeşme Mahallesi, 928 ada 2 parsel numaralı ana taşınmazda 3 adet, 928 ada 5 parsel numaralı ana taşınmazda 7 adet, 929 ada 3 parsel numaralı ana taşınmazda 2 adet toplamda 12 adet bağımsız bölümRapor Tarihi29/12/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "928 ada 2 parsel numaralı ana taşınmazda 3 adet, 928 ada 5 parsel numaralı ana taşınmazda 7 adet, 929 ada 3 parsel numaralı ana taşınmazda 2 adet toplamda 12 adet bağımsız bölüm'e" ait Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230789BIST