***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
29.12.2023 18:21
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, 94 ada 141 parsel'de bulunan Karaköy otel binası
Rapor Tarihi
29/12/2023
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,
Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, 94 ada 141 parsel'de bulunan Karaköy binası'na" ait Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230796
BIST