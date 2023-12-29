***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, 94 ada 141 parsel'de bulunan Karaköy otel binasıRapor Tarihi29/12/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı tebliği'nin 34-g maddesi uyarınca,Şirketimiz portföyünde yer alan "İstanbul ili, Beyoğlu ilçesi, Kemankeş mahallesi, 94 ada 141 parsel'de bulunan Karaköy binası'na" ait Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan 2023 yılsonu değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230796BIST