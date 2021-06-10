***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 Haziran 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941709BIST