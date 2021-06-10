***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
10.06.2021 14:21
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 Haziran 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941709
BIST
15:591.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 11,89
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.461
En Düşük
1.450
15:598,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0974
|Açılış
|: 8,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
15:5910,3556
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,1114
|Açılış
|: 10,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
15:59515,93
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,72
|Açılış
|: 515,93
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler15:59
|EMKEL
|2,09
|5.768.373
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.862.417
|% 10,00
|
|INTEM
|44,94
|13.597.190
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.517.012
|% 9,97
|
|FENER
|36,52
|383.718.602
|% 9,93
|
|YESIL
|3,51
|67.114.139
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.185.310
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|358.633.426
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|TKURU
|177,30
|5.722.072
|% -8,84
|
|KOZAL
|129,70
|1.869.225.637
|% 3,35
|
|GARAN
|8,45
|983.021.977
|% 1,08
|
|THYAO
|14,50
|867.371.910
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,13
|489.466.147
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,52
|464.087.272
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,13
|489.466.147
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,29
|368.103.870
|% 0,88
|
|GARAN
|8,45
|983.021.977
|% 1,08
|
|IHLGM
|1,27
|113.253.906
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,63
|50.823.964
|% 1,61
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4904
|8,4925
|% -1,13
|
|Euro
|10,3498
|10,3556
|% -1,06
|
|Sterlin
|11,9681
|12,0281
|% -0,99
|
|Frank
|9,4310
|9,4878
|% -1,25
|
|Riyal
|2,2558
|2,2671
|% -1,22
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|0,32
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-7,46
|
|Cumhuriyet
|3.393
|3.444
|-63,00
|
|Tam
|3.388
|3.474
|-51,08
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-24,71
|
|Çeyrek
|821
|840
|-12,36
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,58
|7,59
|-0,08
|
|B. Petrol
|72,60
|72,60
|0,38
|