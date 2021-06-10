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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

10.06.2021 14:21



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Esas Sözleşme Tadili

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Açıklamalar

Şirketimizin bedelli sermaye artırımı kapsamında Şirket ödenmiş sermayesinin 400.000.000 TL'ye çıkarılması sebebiyle Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 inci maddesinin ekli şekilde tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10 Haziran 2021 tarihinde başvuruda bulunulmuştur. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941709


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