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***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme

16.07.2021 12:05



***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Açıklamalar

Şirketimizin150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nci maddesinin yeni şekli ile  14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir. 
Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir. 
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 14/07/2021 14/07/2021 10370
8 21/10/2020 22/10/2020 10187
8 10/04/2019 16/04/2019 9810
3 04/04/2018 10/04/2018 9555
8 04/04/2018 10/04/2018 9555
14 04/04/2018 10/04/2018 9555
Tüm Maddeler 26/12/2013 02/01/2014 8477
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951466


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