***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
16.07.2021 12:05
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.06.2021
Açıklamalar
Şirketimizin150.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakit karşılığı olmak üzere 250.000.000 TL artırılarak 400.000.000.-TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8 nci maddesinin yeni şekli ile 14.07.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 14.07.2021 tarihli 10370 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.
Şirket Esas Sözleşmesi'nin son hali ekte yer almaktadır.
Esas sözleşme değişikliklerine ilişkin kronolojik bilgiye aşağıda yer verilmektedir.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 14/07/2021 14/07/2021 10370
8 21/10/2020 22/10/2020 10187
8 10/04/2019 16/04/2019 9810
3 04/04/2018 10/04/2018 9555
8 04/04/2018 10/04/2018 9555
14 04/04/2018 10/04/2018 9555
Tüm Maddeler 26/12/2013 02/01/2014 8477
- -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951466
BIST
14:341.364
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,58
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.360
14:348,5301
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4868
14:3410,1001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0571
14:34497,98
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -6,09
|Açılış
|: 497,98
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
497,07
BIST En Aktif Hisseler14:34
|KARYE
|8,80
|79.408.829
|% 10,00
|
|SERVE
|17,60
|89.618
|% 10,00
|
|VBTYZ
|15,87
|29.034.297
|% 9,98
|
|EDATA
|8,93
|11.853.831
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|70.866.304
|% 9,97
|
|EKIZ
|7,50
|275.649
|% -6,25
|
|KRTEK
|7,91
|29.560.252
|% -5,50
|
|CASA
|128,00
|143.718
|% -4,90
|
|DOCO
|672,00
|23.231.812
|% -4,48
|
|MMCAS
|6,02
|110.760
|% -4,44
|
|SASA
|31,68
|906.730.829
|% 1,67
|
|THYAO
|13,15
|393.998.398
|% 0,54
|
|GARAN
|8,39
|379.629.634
|% -0,47
|
|ARCLK
|33,54
|210.637.763
|% 2,57
|
|TOASO
|30,60
|204.582.706
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,30
|129.425.284
|% -0,86
|
|GARAN
|8,39
|379.629.634
|% -0,47
|
|DGKLB
|2,16
|87.292.022
|% 5,88
|
|SKBNK
|1,07
|38.560.000
|% 2,88
|
|PEKGY
|1,02
|36.390.188
|% 2,00
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5255
|8,5301
|% -0,40
|
|Euro
|10,0927
|10,1001
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,7241
|11,7829
|% -0,76
|
|Frank
|9,2294
|9,2850
|% -0,74
|
|Riyal
|2,2646
|2,2759
|% -0,58
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|-12,95
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-6,30
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-31,00
|
|Tam
|3.276
|3.359
|-27,87
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|-13,48
|
|Çeyrek
|794
|812
|-6,74
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,14
|7,15
|-0,11
|
|B. Petrol
|73,50
|73,50
|0,03
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:47XU100
Endeks 1, 363 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 28 altında . İşlem hacmi 5, 064.00 milyon TL de
-
14:43KRTEK
Yüzde -5.38 oranında düşüşle 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 615, 883 adet işlem
-
14:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 11 kaybederek (% -0.34 ) 1, 206
-
14:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, EDATA, KARYE, SERVE, SELVA, VBTYZ, EDIP
-
14:42
SNGYO, YYAPI, ESCAR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında