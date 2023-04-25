***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.04.2023 19:08
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2023 - 31.03.2023 dönemine ait Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140967
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0343
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3406
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0568
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2956
18:051.248,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.248,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.251,91
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|537,90
|115.441.437
|% 10,00
|
|OSMEN
|67,10
|16.154.503
|% 10,00
|
|BURCE
|71,50
|150.321.883
|% 10,00
|
|IHAAS
|157,60
|35.499.482
|% 9,98
|
|ISDMR
|33,10
|508.671.264
|% 9,97
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|BRSAN
|139,10
|463.571.284
|% -9,97
|
|SARKY
|32,86
|44.614.168
|% -9,97
|
|FENER
|50,75
|335.738.184
|% -9,94
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|THYAO
|133,70
|3.277.769.028
|% -1,91
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|EREGL
|34,16
|5.377.433.964
|% 0,12
|
|KRDMD
|16,96
|2.544.322.422
|% -1,62
|
|EKGYO
|6,42
|943.889.114
|% -3,60
|
|ISCTR
|11,43
|1.372.255.991
|% -2,64
|
|KOZAL
|21,04
|2.410.225.751
|% -4,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4279
|19,4334
|% 0,15
|
|Euro
|21,3169
|21,3338
|% -0,30
|
|Sterlin
|24,0441
|24,1647
|% -0,45
|
|Frank
|21,6992
|21,8299
|% -0,34
|
|Riyal
|5,1655
|5,1914
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.998
|1.998
|9,04
|
|Altın Gr.
|1.247
|1.247
|6,19
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.080
|9.286
|94,00
|
|Yarım
|4.435
|4.533
|39,00
|
|Çeyrek
|2.217
|2.280
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,01
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|15,59
|15,61
|-0,10
|
|B. Petrol
|80,73
|80,73
|-1,81
|
Seans Raporu
18:05
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -99, 33 kaybederek (% -2.20 ) 4, 407
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, YAYLA, ISDMR, KRGYO, BURCE, OSMEN
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IMASM, FENER, BRSAN