***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 -763.287 52.530.224 52.568.417 -37.549 3.181.476 52.951.356 38.243.618 248.674.255 0 248.674.255Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler38.243.618 -38.243.618 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)430.612 430.612 430.612Dönem Karı (Zararı)430.612 430.612 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)142.335 383.123 525.458 525.458Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 50.000.000 -620.952 52.913.347 52.568.417 -37.549 3.181.476 91.194.974 430.612 249.630.325 0 249.630.325Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 50.000.000 54.620.122 52.568.417 -63.956 3.181.476 91.194.974 13.342.945 264.843.978 0 264.843.978Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler13.342.945 -13.342.945 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.114.930 3.114.930 3.114.930Dönem Karı (Zararı)3.114.930 3.114.930 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı100.000.000 72.520 100.072.520 100.072.520Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler18 150.000.000 0 54.692.642 52.568.417 -63.956 3.181.476 104.537.919 3.114.930 368.031.428 0 368.031.428Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-82.002.467 -89.064.093Dönem Karı (Zararı)3.114.930 430.612Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.975.641 4.696.183Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 458.661 421.124Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.669.651 784.211Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 1.424.010 784.211Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler245.641Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 846.489 3.701.785Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler840 -210.937Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler840Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-210.937İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-88.348.920 -96.457.761Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.514.120 326.767İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.514.120 326.767Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.939.138İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.939.138Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-259.327.529 -162.255.916Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-47.812.869Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.857.638 -4.337.777İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-248.980İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)81.106.618 -4.337.777Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.856.222 60.719.733İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-1.856.222 60.719.733İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler144.243.320 9.089.432Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)99.819 9.122.309Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)144.143.501 -32.877Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-82.258.349 -91.330.966Alınan Faiz661.286 2.675.712Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-504.944Vergi İadeleri (Ödemeleri)99.540 -408.839YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 -1.623.321Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.575.937Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.199.258FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI61.906.732 101.348.689Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri100.000.000İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri16 72.520 525.458Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri868.424.651 105.275.500Kredilerden Nakit Girişleri8 155.031.618İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri8 715.082.320 105.275.500Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-1.689.287Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-889.812.520 -4.452.269Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları8 -4.452.269İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-889.812.520Ödenen Faiz-16.777.919YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.095.735 10.661.275NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-20.095.735 10.661.275DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.922.441 23.439.779DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4.826.706 34.101.054Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 4.826.874 25.013.066Ticari Alacaklar2.934.896 666.417İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 2.934.896 666.417Diğer Alacaklar1.947.000 7.862İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.947.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 7.862Peşin Ödenmiş Giderler10 81.073.579 33.260.710ARA TOPLAM90.782.349 58.948.055TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR90.782.349 58.948.055DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.041 1.041İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.041 1.041Stoklar12 790.279.936 514.771.103Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 218.679.805 218.679.805Maddi Duran Varlıklar13 2.398.664 2.436.500Diğer Duran Varlıklar16 53.862.255 54.061.614TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.065.221.701 789.950.063TOPLAM VARLIKLAR1.156.004.050 848.898.118KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar293.044.093 313.403.579İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 155.641.701 659.294İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar8 137.402.392 312.744.285Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları72.276 231.870İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları8 72.276 231.870Ticari Borçlar129.507.714 49.401.746İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 47.046.591 42.371.118İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 82.461.123 7.030.628Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 144.834 257.607Diğer Borçlar2.521.164 4.264.613İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 2.521.164 4.264.613Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 37.227.811 45.725Kısa Vadeli Karşılıklar1.525.999 673.043Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.454.499 601.543Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 71.500 71.500ARA TOPLAM464.043.891 368.278.183TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER464.043.891 368.278.183UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar2.834.586 2.461.006İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar8 2.834.586 2.461.006Ticari Borçlar172.308.434 171.556.764İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9 151.395.327 156.319.780İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 20.913.107 15.236.984Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 148.467.559 41.506.145Uzun Vadeli Karşılıklar318.152 252.042Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 318.152 252.042TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER323.928.731 215.775.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER787.972.622 584.054.140ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar368.031.428 264.843.978Ödenmiş Sermaye18 150.000.000 50.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)54.692.642 54.620.122Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi3, 18 52.568.417 52.568.417Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-63.956 -63.956Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-63.956 -63.956Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 3.181.476 3.181.476Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları104.537.919 91.194.974Net Dönem Karı veya Zararı3.114.930 13.342.945TOPLAM ÖZKAYNAKLAR368.031.428 264.843.978TOPLAM KAYNAKLAR1.156.004.050 848.898.118Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 13.052.774 11.175.743 5.434.755 3.755.669Satışların Maliyeti19 -2.176.425 -3.347.092 -678.464 -1.337.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)10.876.349 7.828.651 4.756.291 2.418.530BRÜT KAR (ZARAR)10.876.349 7.828.651 4.756.291 2.418.530Genel Yönetim Giderleri20, 21 -6.453.790 -5.157.845 -2.284.609 -1.665.266Pazarlama Giderleri20 -243.718 -414.301 -127.714 -21.349Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 271.528 1.014.296 44.019 227.901Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -35.522 -42.691 -13.899 -24.832ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.414.847 3.228.110 2.374.088 934.984Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 210.935 -2FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.414.847 3.439.045 2.374.088 934.982Finansman Gelirleri23 1.631.630 10.992.588 910.685 2.223.452Finansman Giderleri23 -2.931.547 -14.001.021 -1.993.276 -4.418.985SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551DÖNEM KARI (ZARARI)3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,05230000 0,00870000 0,02170000 0,02530000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları3.114.930 430.612 1.291.497 -1.260.551http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885257BIST