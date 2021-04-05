***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Sonuçlarının Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 24.02.2021Genel Kurul Tarihi 25.03.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ŞİŞLİAdres Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın oluşturulması.2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi.3 - 2020 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması.4 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Kâr Dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü ayrı ayrı ibra edilmeleri.6 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu'nun Şirketimizin 2021 yılı hesap ve işlemlerinin bağımsız denetimi için denetim şirketi seçimine ilişkin teklifinin görüşülmesi, kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.7 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği, 12/4 madde hükmü gereği 2020 yılında Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.8 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için Ücretlendirme Politikası kapsamında yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.10 - 2020 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi.11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliğ'inin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.13 - Şirketimizin geliştirmekte olduğu gayrimenkul projeleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve Temenniler, Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DenizGYO-Gündem İlan (25.03.2021).pdf - İlan MetniEK: 2 DenizGYO-Bilgilendirme Dökümanı 25Mart2021 .pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi ‘nin 2020 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde, saat 11:00‘de "Büyükdere Caddesi No:141 Selma Akboğa Konferans Salonu Esentepe-Şişli-İstanbul" adresinde yapıldı.Söz konusu toplantıda alınan kararlar- 2020 yılı Bilanço ve Kâr/Zarar hesabı, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bağımsız dış denetim kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ayrı ayrı onaylandı.- Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait, Vergi Usul Kanunu (VUK) hükümlerine uygun olarak tutulan yasal kayıtlara göre dağıtılabilir dönem karı oluşmaması sebebiiyle kâr dağıtımı yapılmamasına karar verildi.- Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.- Şirketimizin 2021 hesap dönemine ilişkin denetim faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Deloitte Touche Tohmatsu Üyesi)Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçildi.- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususlarında gerekli izinlerin verilmesine karar verildi.- Şirketin 2020 yılında herhangi bir bağış ve yardımda bulunulmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2021 yılında yapılacak bağışların üst sınırı 150.000 TL'sı olarak belirlendi.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.04.2021Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Genel Kurul Toplantı Tutanagı 25Mart2021.pdf - TutanakEK: 2 KAP-Hazır Bulunanlar Listesi 25Mart2021.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin 25 Mart 2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı sonuçları, 2 Nisan 2021 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923195BIST