***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteZincirlikuyu Vergi DairesiMali Tablonun Verilme NedeniYasal Zorunluluk (Geçici Vergi Beyannamesi)Mali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarŞirketimizin, Vergi Usül Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış 01/01/2020 - 31/12/2020 dönemine ait Ayrıntılı Gelir Tablosu, 2020 Yılı 4. Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde bağlı bulunduğumuz İstanbuyl Zincirlikuyu Vergi Dairesi'ne verilmiştir.İş bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910544BIST