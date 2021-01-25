***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi
25.01.2021 18:56
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.12.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin tamamı yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, muhtelif vadelerde ihraç edilmesi planlanan toplam 1.000.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, toplam 1.000.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçları için 500.000.000 TL nominal tutarda iki ihraç belgesi düzenlenmesi, ilk ihraç belgesinin Şirketimize bu aşamada teslim edilmesi ve ikinci 500.000.000 TL'lik dilime ilişkin ihraç belgesinin ise, ihraç belgesinin geçerlilik süresi içerisinde,ilk ihraç belgesi kapsamındaki ihraçların tamamlanıp Şirketimiz tarafından yeni bir ihraç yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde Şirketinize iletilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına , SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/78 sayılı toplantısında karar verilmiştir. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904278
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|KAPLM
|48,40
|3.644.423
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|1.450.547
|% 10,00
|
|LUKSK
|40,04
|7.012.871
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|3.080.101
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|1.220.589
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.421.889
|% -10,00
|
|MERIT
|162,00
|4.012.858
|% -9,95
|
|OZRDN
|11,59
|12.495.182
|% -9,95
|
|EMNIS
|37,56
|2.475.347
|% -9,80
|
|KERVN
|1,24
|7.749.291
|% -9,49
|
|KOZAL
|121,40
|2.535.876.041
|% 6,12
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|KRDMD
|6,99
|1.547.098.439
|% 1,01
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|GARAN
|9,54
|1.286.212.929
|% -2,25
|
|ODAS
|4,04
|1.715.853.578
|% 6,04
|
|TSKB
|1,96
|831.511.581
|% -3,45
|
|IHLGM
|1,57
|514.094.403
|% 6,08
|
|EKGYO
|2,47
|796.205.917
|% -0,80
|
|PETKM
|5,26
|1.541.813.629
|% 2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3990
|7,4052
|% -0,07
|
|Euro
|8,9887
|8,9985
|% -0,27
|
|Sterlin
|10,0975
|10,1481
|% -0,10
|
|Frank
|8,3093
|8,3594
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9691
|1,9789
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,02
|
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