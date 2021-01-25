***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracına ilişkin başvurumuzun SPK onayı hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 27.11.2020İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 21.01.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 21.01.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin tamamı yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, muhtelif vadelerde ihraç edilmesi planlanan toplam 1.000.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapılan başvurumuz, toplam 1.000.000.000 TL nominal tutardaki borçlanma araçları için 500.000.000 TL nominal tutarda iki ihraç belgesi düzenlenmesi, ilk ihraç belgesinin Şirketimize bu aşamada teslim edilmesi ve ikinci 500.000.000 TL'lik dilime ilişkin ihraç belgesinin ise, ihraç belgesinin geçerlilik süresi içerisinde, ilk ihraç belgesi kapsamındaki ihraçların tamamlanıp Şirketimiz tarafından yeni bir ihraç yapılmasına ihtiyaç duyulması halinde Şirketinize iletilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına , SPK'nın 21.01.2021 tarih ve 4/78 sayılı toplantısında karar verilmiştir. SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ve Borçlanma Aracı İhracı Başvuru Formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 02-Başvuru Formu.pdfEK: 2 SPK onaylı İHRAÇ BELGESİ.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904276BIST