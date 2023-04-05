***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.04.2023 18:21
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına ilişkin Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurulca onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8
SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 06.03.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin güncellenmesine ilişkin şirket esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadili için 17.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına gönderilen esas sözleşmemizin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve E-12233903-340.08-34210 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.03.2023 tarihli E-50035491-431.02-00083472266 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.
Onaylı tadil tasarısı, 05.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme 8.md Tadil Metni-2023.pdf
EK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132192
BIST