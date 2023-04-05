***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımına ilişkin Esas Sözleşme Değişikliği Genel Kurulca onayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.02.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8SPK Başvuru Tarihi 17.02.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 06.03.2023Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.04.2023Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk AçıklamalarŞirket esas sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.maddesi içerisinde yer alan kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesi ve süresinin güncellenmesine ilişkin şirket esas sözleşmesinin 8.maddesinin tadili için 17.02.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına gönderilen esas sözleşmemizin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.03.2023 tarih ve E-12233903-340.08-34210 sayılı yazısı ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nın 09.03.2023 tarihli E-50035491-431.02-00083472266 sayılı yazısıyla uygun görülmüştür.Onaylı tadil tasarısı, 05.04.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme 8.md Tadil Metni-2023.pdfEK: 2 Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1132192BIST