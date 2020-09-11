***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
11.09.2020 12:57
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu KOBİRATE Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Şirketimiz Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'ne ilişkin yürüttüğü kredi derecelendirme süreci sonucunda Şirketimizi "Yatırım Yapılabilir" kategoride derecelendirerek Uzun Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A+, Kısa Vadeli Ulusal Notumuzu (TR) A-2, görünümlerini ise "Negatif" olarak belirlemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874617
BIST
13:011.103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 4,06
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.105
En Düşük
1.097
13:017,4747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0260
|Açılış
|: 7,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4670
|
7,4747
En Düşük
7,4368
13:018,8699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0645
|Açılış
|: 8,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8739
En Düşük
8,7908
13:01467,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,33
|Açılış
|: 467,50
|
|Önceki Kapanış
|: 466,17
|
467,65
En Düşük
463,51
BIST En Aktif Hisseler13:01
|DNISI
|6,82
|2.076.676
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|4.557.218
|% 10,00
|
|MEGAP
|7,70
|4.557.218
|% 10,00
|
|SODSN
|15,07
|500.671
|% 10,00
|
|YBTAS
|9.212,70
|847.568
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,88
|11.837.407
|% -9,98
|
|FENER
|39,90
|6.123.653
|% -9,97
|
|TSPOR
|5,81
|6.330.785
|% -9,92
|
|BJKAS
|3,59
|5.032.218
|% -9,80
|
|HATEK
|12,34
|55.913.433
|% -8,25
|
|THYAO
|10,97
|545.544.864
|% 1,95
|
|PETKM
|4,22
|441.468.326
|% -0,94
|
|IHLGM
|1,54
|406.614.346
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,54
|386.355.382
|% 1,99
|
|RTALB
|59,00
|358.242.564
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,54
|406.614.346
|% 6,21
|
|SKBNK
|1,54
|386.355.382
|% 1,99
|
|IHLAS
|1,07
|247.651.331
|% 9,18
|
|IHYAY
|1,29
|246.317.659
|% 3,20
|
|PETKM
|4,22
|441.468.326
|% -0,94
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4703
|7,4747
|% 0,35
|
|Euro
|8,8630
|8,8699
|% 0,73
|
|Sterlin
|9,5206
|9,5683
|% 0,09
|
|Frank
|8,1913
|8,2406
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9853
|1,9952
|% 0,28
|
|13:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,07
|
|Altın Gr.
|467
|468
|1,35
|
|Cumhuriyet
|3.097
|3.144
|-19,00
|
|Tam
|3.086
|3.162
|-15,99
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|-7,74
|
|Çeyrek
|748
|765
|-3,87
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,84
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|0,01
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|-0,15
|