***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDükkanAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, YüzölçümüAnkara ili, Etimesgut ilçesi, Göksu mahallesi, Göksu AVM bünyesinde yer alan 18 no'lu bağımsız bölüm, 46 m2Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17.04.2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım BedeliKDV Hariç 1.477.300 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)%0,12Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)%0,37Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%0,09Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)%0,21İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%0,22Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih17/05/2023Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriYatırım Amaçlı GayrimenkulKarşı TarafGerçek KişiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiÖnemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası13.04.2023 tarihli 23-400-108 no'luDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar1.510.000 TL (KDV Hariç)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimizin 17.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda, Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Göksu mahallesi, Göksu AVM bünyesinde yer alan 18 no'lu bağımsız bölüm yatırım ve kirageliri elde etmek amacıyla satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152118BIST