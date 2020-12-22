***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
22.12.2020 20:07
***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Dükkan
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Mevkiinde konumlu toplam 501,98 m2 (E-4 nl.BB 446,94 m2 ve E-5 nl.BB 55,04 m2)
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
07/12/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
6.018.000 TL (KDV dahil)
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
% 1,25
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
% 4,01
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,52
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
% 0,60
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
% 0,45
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
% 46,11
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
22.12.2020
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
UFRS'ye göre 730.000 TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
--
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
--
Karşı Taraf
Continent Kağıt ve Plastik Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
--
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
10/12/2020
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
--
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
--
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
25.12.2019 - 19_400_311
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Harmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
5.156.600 TL (KDV dahil)
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
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Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Mevki'sinde konumlu, tapu kütüğünde 265 ada, 6 parselde ana gayrimenkulde konumlu, ekli 25.12.2019 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 5.156.600 TL ekspertiz değeri olan E Blok içerisinde yer alan 4 ve 5 nolu bağımsız bölümler 22.12.2020 tarihinde KDV dahil 6.018.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894329
BIST