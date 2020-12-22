***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***DZGYO*** DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi--Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiDükkanSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Mevkiinde konumlu toplam 501,98 m2 (E-4 nl.BB 446,94 m2 ve E-5 nl.BB 55,04 m2)Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi07/12/2020Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli6.018.000 TL (KDV dahil)İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)% 1,25Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)% 4,01Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,52Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)% 0,60Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)% 0,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)% 46,11Satış KoşullarıPeşin (Cash)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih22.12.2020Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının TutarıUFRS'ye göre 730.000 TL tutarında kar elde edilmesi beklenmektedir.Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği--Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi--Karşı TarafContinent Kağıt ve Plastik Sanayi Ticaret Limited ŞirketiKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği--Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi10/12/2020Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı--Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni--Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası25.12.2019 - 19_400_311Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıHarmoni Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar5.156.600 TL (KDV dahil)İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi--AçıklamalarŞirketimiz portföyünde bulunan, İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, Hoşdere Mahallesi, Dereköy Mevki'sinde konumlu, tapu kütüğünde 265 ada, 6 parselde ana gayrimenkulde konumlu, ekli 25.12.2019 tarihli gayrimenkul değerleme raporuna göre toplam KDV dahil 5.156.600 TL ekspertiz değeri olan E Blok içerisinde yer alan 4 ve 5 nolu bağımsız bölümler 22.12.2020 tarihinde KDV dahil 6.018.000 TL tutarında bedel ile satışı yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894329BIST